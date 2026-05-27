Karácsony Gergely fontosat mondott a budapesti fákról

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán szerdán közzétett videóban arra hívta fel a figyelmet, hogy óriási aszályok vannak, várhatóan a nyár is nagyon száraz lesz, és éppen ezért szükség van a fiatal fák közös öntözésére.

„Nem tudjuk vállalni azt, hogy főváros és a Főkert minden fővárosi fát locsolni tud” – mondta Karácsony Gergely, aki ezért arra kérte a budapestieket: segítsenek a fáknak.

Közölte: a beeco alkalmazásban lehet jelezni azt, hogy mely fa locsolását vállaljuk a száraz, aszályos időszakokban.

A főváros arra hív minden önkormányzatot, hogy csatlakozzanak a az önkéntes vízadási programhoz – zárta videóját a főpolgármester.