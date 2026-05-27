2026. május 27. szerda
Velkey György László, a Tisza Párt delegációjának tagja sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Diplomata-útlevelek: komoly visszásságokra bukkant az új kormány

Komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata-útlevelek átvizsgálása során – közölte a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Velkey György László elmondta, hogy míg a korábbi ciklusokban száz-kétszáz diplomata-útlevél kiadása volt jellemző, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt több mint ezer, sőt majdnem 1500 diplomata-útlevelet adtak ki egyedi kérés alapján, miniszteri döntésre.

Az átvizsgálás során kiderült, hogy sportklubok, haverok, rengeteg másod-, harmadvonalbeli politikus és azok családtagjai kaptak minden indok nélkül diplomata-útlevelet, és ami még aggasztóbb, hogy sok esetben láthatólag külföldi személyek, akik a kormányzathoz valamilyen üzleti, egyéb okból közel kerültek – mondta az államtitkár.

Velkey György László szerint ez súlyos hiba, ami komoly fenyegetettséget jelent akár nemzetbiztonsági szempontból is, ugyanis ezek az emberek szabadon a magyar állam diplomata-útlevelével folytathatták kétes üzelmeiket.

Az államtitkár kiemelte, hogy a Tisza-kormány és Orbán Anita minisztersége alatt nem fordulhat elő, hogy indokolatlan és megmagyarázhatatlan módon kerüljön valakihez diplomata-útlevél, és vissza is fogják vonni azokat a diplomata-útleveleket, amelyek „érdemtelenül és mindenféle alap nélkül kerültek emberekhez”.

A videóhoz csatolt bejegyzésben Velkey György László hangsúlyozta, a Tisza-kormány csak azoknak ad diplomata-útleveleket, akiknek a nemzeti érdek alapján valóban indokolt, és csak arra az időtartamra, amíg indokolt.

Szondi Vanda kormányszóvivő szerdai sajtótájékoztatóján közölte, hogy Orbán Anita külügyminiszter 943, nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatáknak járó útlevél visszavonását javasolja.

Jelezte azt is, hogy Görög Márta igazságügyi miniszter azon dolgozik, hogy megnézzék, a személyiségi jogi szabályok betartása mellett milyen széles körben hozható nyilvánosságra az, kik kaptak ilyen útlevelet.

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkednek és a BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG, a blue chipek közül pedig a Richter áll az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.

Az iráni konfliktus miatt megugró üzemanyagárak egyelőre csak korlátozottan érintik az európai légiközlekedést

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

