2026. május 27. szerda Hella
Az Országgyűlés üres ülésterme // Seats in the Parliament of Hungary in Budapest, Hungary, 2014.
Nyitókép: LuismiX/Getty Images

Hogyan újul meg a jobboldal? – Orbán Viktor: Jövök!

Együtt vagy külön? A radikálisokkal vagy mellettük? Fontos kérdéseket feszeget a Magyar Demokrata hetilap főszerkesztője, Bencsik András, akinek írására Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke reagált.

A lassan éledező jobboldal számára eljött az öntudatra ébredés ideje – szögezte le véleménycikkében Bencsik András, aki azt a kérdést feszegette, hogyan újulhatna meg a jobboldal, melynek válaszolnia kell a ki vagyok, mi vagyok és mi lesz velem kérdésre, ám a Demokrata főszerkesztője szerint úgy látszik, hogy ez nem olyan egyszerű. Azért nem, mert nem is tudják, kivel állnak pontosan szemben: „a nemzetközi baloldal ugyanis csapdába csalta a nemzeti tábort. Többciklusos kísérletezések után egy anorganikus politikai erőt állított fel vele szemben, tudatosan vállalva, hogy ennek a felhőszerű gólemnek sem alakja, sem identitása nincs, mert azt egy mágikus hatású láthatatlan infrastruktúra képezi, és feltehetően az végzi majd el a kormányzat helyett is az érdemi munkát”.

Talán a „jobboldal” önmeghatározást is el kell hagyni szerinte, mert épp az a gond, hogya történeti baloldal elpárolgott a politikai erőtérből, és „egy démon maradt a helyén, amely viszont a permanens gyűlöleten kívül szinte semmi más minőséget nem mutat”.

Bencsik András megtartaná a llatin gyökerű „patrióta” szót, mert szerinte implicit módon hordozza a nemzeti, hagyománytisztelő, szuverén, keresztény értékrendű, családcentrikus és így tovább tartalmakat is.

De marad a kérdés: hogyan viszonyuljon egymáshoz a fideszes és a kereszténydemokrata közeg? A válasz szerinte már megszületett: „a démont csak egy nagy, erős és jól szervezett társadalmi és politikai mozgalom tudja elűzni. Aki külön készül, biztosan elbukik”. A hogyanra pedig – ahogy arra is, hogy van-e bátorság a radikálisok felé nyitni, mert „nem a célokban, csak inkább a türelem mértékében van különbség” – Orbán Viktor, a Fidesz elnöke adhatja meg a választ.

Úgy látja, az első lépés megtétele Orbán Viktor feladata. „Alkalmas és képes a patrióta mozgalom megszervezésére. A patrióták kedvenc szóhasználatával: Viktorra várunk” – írta.

Írása nem maradt válasz nélkül. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki már több interjúban kifejtette, hogy alulról felfelé kell megújítani a jobboldalt és fiatalítani kell a Fideszt, ezt a feladatot vállalja a következő egy évben, a Facebookon azt üzente: „Jövök!”.

Durva drágulások tapasztalhatók a BL-döntő miatt – Budapest felkészült

Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség” – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Az iráni helyzetre figyelnek ma reggel is a befektetők, a fegyverszünetben reménykedve a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem egyértelműen pozitív a kép ma reggel, a kínai és a hongkongi tőzsdén elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkednek és a BUX is felfelé vette az irányt a Richterrel az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.

Josh Jacobs, az NFL-ben szereplő Green Bay Packers sztárfutója több rendbeli családon belüli erőszak vádjával került őrizetbe.

