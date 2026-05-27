Hogyan újul meg a jobboldal? – Orbán Viktor: Jövök!

A lassan éledező jobboldal számára eljött az öntudatra ébredés ideje – szögezte le véleménycikkében Bencsik András, aki azt a kérdést feszegette, hogyan újulhatna meg a jobboldal, melynek válaszolnia kell a ki vagyok, mi vagyok és mi lesz velem kérdésre, ám a Demokrata főszerkesztője szerint úgy látszik, hogy ez nem olyan egyszerű. Azért nem, mert nem is tudják, kivel állnak pontosan szemben: „a nemzetközi baloldal ugyanis csapdába csalta a nemzeti tábort. Többciklusos kísérletezések után egy anorganikus politikai erőt állított fel vele szemben, tudatosan vállalva, hogy ennek a felhőszerű gólemnek sem alakja, sem identitása nincs, mert azt egy mágikus hatású láthatatlan infrastruktúra képezi, és feltehetően az végzi majd el a kormányzat helyett is az érdemi munkát”.

Talán a „jobboldal” önmeghatározást is el kell hagyni szerinte, mert épp az a gond, hogya történeti baloldal elpárolgott a politikai erőtérből, és „egy démon maradt a helyén, amely viszont a permanens gyűlöleten kívül szinte semmi más minőséget nem mutat”.

Bencsik András megtartaná a llatin gyökerű „patrióta” szót, mert szerinte implicit módon hordozza a nemzeti, hagyománytisztelő, szuverén, keresztény értékrendű, családcentrikus és így tovább tartalmakat is.

De marad a kérdés: hogyan viszonyuljon egymáshoz a fideszes és a kereszténydemokrata közeg? A válasz szerinte már megszületett: „a démont csak egy nagy, erős és jól szervezett társadalmi és politikai mozgalom tudja elűzni. Aki külön készül, biztosan elbukik”. A hogyanra pedig – ahogy arra is, hogy van-e bátorság a radikálisok felé nyitni, mert „nem a célokban, csak inkább a türelem mértékében van különbség” – Orbán Viktor, a Fidesz elnöke adhatja meg a választ.

Úgy látja, az első lépés megtétele Orbán Viktor feladata. „Alkalmas és képes a patrióta mozgalom megszervezésére. A patrióták kedvenc szóhasználatával: Viktorra várunk” – írta.

Írása nem maradt válasz nélkül. A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki már több interjúban kifejtette, hogy alulról felfelé kell megújítani a jobboldalt és fiatalítani kell a Fideszt, ezt a feladatot vállalja a következő egy évben, a Facebookon azt üzente: „Jövök!”.