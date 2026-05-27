ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.46
usd:
304.88
bux:
131829.83
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Washington szerint nem igaz az iráni értesülés a háború lezárásának módjáról

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok meg akar adni minden esélyt a diplomáciának az Iránnal fennálló konfliktus rendezése érdekében, de rendelkezésére állnak „más lehetőségek” – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán a Fehér Házban.

A miniszter a Trump-kabinet ülésének nyilvános részében úgy fogalmazott, hogy a „következő órák és napok” meghatározzák azt, hogy a diplomácia sikerre vezethet-e, lehetséges-e előrelépés.

Elmondta, hogy az Iránnal zajló egyeztetéseket Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, az elnök veje vezeti.

Hangsúlyozta, hogy amerikai részről az alapvető és megváltoztathatatlan törekvés, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy Irán „az utolsó tartalékait mozgósítva tárgyal”, ugyanakkor hozzátette, hogy Teherán próbál az „időhúzásra” játszani, azt remélve, hogy a kivárás taktikájához folyamodhat nukleáris programját illetően. Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy elfogadhatónak tartaná, ha az Irán birtokában lévő, magas fokon dúsított uránkészletet orosz vagy kínai felügyelet mellett távolítanák el.

Az amerikai elnöki hivatal szerdán a közösségi médiában megjelent közleménye

„teljes kitalációnak” minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodástervezetet,

amely a teheráni állítás szerint azt tartalmazza, hogy Irán egy hónap alatt állítaná helyre a Hormuzi-szoros közlekedését, valamint az Egyesült Államok feloldaná a blokádot és kivonná csapatait a Közel-Kelet Iránhoz közeli térségéből.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Washington szerint nem igaz az iráni értesülés a háború lezárásának módjáról

egyesült államok

irán

háború

marco rubio

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel issues evacuation order for swathes of southern Lebanon

Israel issues evacuation order for swathes of southern Lebanon

The military says areas south of the Zahrani River are now "combat zones" as it threatens Hezbollah with fresh strikes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 22:11
Közeledik a Hormuzi-szoros megnyitása
2026. május 27. 20:21
Az olasz közlekedési miniszter is megszólalt a Ferrari-ügyben
×
×