A miniszter a Trump-kabinet ülésének nyilvános részében úgy fogalmazott, hogy a „következő órák és napok” meghatározzák azt, hogy a diplomácia sikerre vezethet-e, lehetséges-e előrelépés.

Elmondta, hogy az Iránnal zajló egyeztetéseket Steve Witkoff elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner üzletember, az elnök veje vezeti.

Hangsúlyozta, hogy amerikai részről az alapvető és megváltoztathatatlan törekvés, hogy Irán nem juthat atomfegyver birtokába.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy Irán „az utolsó tartalékait mozgósítva tárgyal”, ugyanakkor hozzátette, hogy Teherán próbál az „időhúzásra” játszani, azt remélve, hogy a kivárás taktikájához folyamodhat nukleáris programját illetően. Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy elfogadhatónak tartaná, ha az Irán birtokában lévő, magas fokon dúsított uránkészletet orosz vagy kínai felügyelet mellett távolítanák el.

Az amerikai elnöki hivatal szerdán a közösségi médiában megjelent közleménye

„teljes kitalációnak” minősítette az iráni állami média által közölt iráni-amerikai informális megállapodástervezetet,

amely a teheráni állítás szerint azt tartalmazza, hogy Irán egy hónap alatt állítaná helyre a Hormuzi-szoros közlekedését, valamint az Egyesült Államok feloldaná a blokádot és kivonná csapatait a Közel-Kelet Iránhoz közeli térségéből.