Iskolás gyerekek közé hajtott egy autó Németországban

Autó hajtott gyerekek közé az észak-rajna-vesztfáliai Dinslaken településen, a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – közölték a német hatóságok.

A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel, az iskolakezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról, és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva nekicsapódott három parkoló autónak.

A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett, kikérdezése még nem volt lehetséges, ezért a baleset körülményeit egyelőre nem lehetett tisztázni – ismertette egy rendőrségi szóvivő a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, hogy bevetették a balesetek kivizsgálására szakosodott munkacsoportot is. A balesetnek szemtanúi is voltak.