ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.23
usd:
305.5
bux:
131829.83
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Iskolás gyerekek közé hajtott egy autó Németországban

Infostart / MTI

Két 12 éves fiú veszítette életét, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Autó hajtott gyerekek közé az észak-rajna-vesztfáliai Dinslaken településen, a balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett – közölték a német hatóságok.

A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel, az iskolakezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett, letért az útról, és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva nekicsapódott három parkoló autónak.

A sofőr is súlyos sérüléseket szenvedett, kikérdezése még nem volt lehetséges, ezért a baleset körülményeit egyelőre nem lehetett tisztázni – ismertette egy rendőrségi szóvivő a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, hogy bevetették a balesetek kivizsgálására szakosodott munkacsoportot is. A balesetnek szemtanúi is voltak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Iskolás gyerekek közé hajtott egy autó Németországban

baleset

németország

autó

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre
A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.
Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Merre tovább, magyar sport a kormányváltás után? Dénes Ferenc sportközgazdász válaszolt

Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
 

Egy londoni és egy madridi csapat nemzetközi kupadöntője – mi ebben a meglepetés?

VIDEÓ
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Tisza-kormány: visszavonják a diplomataútleveleket, nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések

Szerdán 10 órakor sajtótájékoztatón számolt be a kormány a kormányülés döntéseiről. Kiderült: június 1-től moratórium lép életbe a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására, a kormány nyilvánosságra hozza a kórházi fertőzési adatokat, a Klebelsberg Központot pedig nem felszámolják, hanem radikálisan átalakítják. Az oktatási miniszter új államtitkárokat mutatott be a nap folyamán, házkutatást tartott a NAV a kulturális minisztérium irodáiban, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter pedig első interjújában úgy vélte, a magyar egészségügy a strukturális összeomlás szélén áll.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hidegzuhany lesz: durván elszálltak az árak, ennyibe kerül a belépés a kedvenc vidéki strandunkra

Hidegzuhany lesz: durván elszálltak az árak, ennyibe kerül a belépés a kedvenc vidéki strandunkra

Idén is mélyebben kell a pénztárcába nyúlniuk azoknak, akik a legnépszerűbb hazai termálstrandokra készülnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 18:18
Levegőben van a NATO orosz megtámadása? – Terjed ez az európai vélemény
2026. május 27. 17:42
Van egy nyitott kérdés Magyar Péter brüsszeli útjával kapcsolatban
×
×