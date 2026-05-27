Közbiztonság: betelt a pohár Budapest egyik kerületében

Újbuda önkormányzata a lakosokat foglalkoztató közterületi problémákra és aggodalmakra reagálva azonnali, határozott közbiztonsági intézkedésekről döntött – derül ki a XI. kerületi önkormányzat közleményéből. László Imre polgármester rendkívüli egyeztetést folytatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányságával, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel – írja a Népszava.

A megbeszélés legfontosabb eredményei:

Újbuda saját, dedikált közterületi akciócsoportot hoz létre a problémás zónák felszámolására,

a polgármester pedig a belügyminiszternél kezdeményezi egy állandó rendőrőrs felállítását a Kelenföldi pályaudvaron.

A közlemény szerint az egyeztetésen azonnali, kézzelfogható lépésekről határoztak a lakosok biztonságérzetének garantálása érdekében.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy növelni kell a közterületi jelenlétet, ezért a következő időszakban növekszik a járőrözések száma, különös tekintettel a lakossági panaszokkal érintett területeken.

Az Újbudai Közterület-felügyelet – szorosan együttműködve a rendőrséggel – egy új akciócsoportot hoz létre, amely célzott és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a problémás gócpontokban.

A polgármester mindemellett újból arra kéri Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a fővárosi kezelésű területeket a jövőben a kerület kezelhesse, átadva az erre biztosított forrásokat is. László Imre bízik benne, hogy a korábban elindított egyeztetések a fővárossal konstruktív mederben folytatódnak, és közösen sikerül megnyugtató megoldást találniuk a kerületiek biztonsága érdekében.