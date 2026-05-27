Egy rendőrautó közeli fotója, a háttérben intézkedő rendőrök láthatóak.
Nyitókép: Police.hu

Közbiztonság: betelt a pohár Budapest egyik kerületében

Infostart

A belügyminiszterhez fordul az újbudai polgármester, állandó rendőrőrs felállítását kezdeményezi a Kelenföldi pályaudvaron. A XI. kerületi önkormányzat a rendőrséggel, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel is egyeztetett, azonnali közbiztonsági intézkedésekről döntöttek.

Újbuda önkormányzata a lakosokat foglalkoztató közterületi problémákra és aggodalmakra reagálva azonnali, határozott közbiztonsági intézkedésekről döntött – derül ki a XI. kerületi önkormányzat közleményéből. László Imre polgármester rendkívüli egyeztetést folytatott a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) XI. Kerületi Rendőrkapitányságával, a közterület-felügyelettel és a polgárőrséggel – írja a Népszava.

A megbeszélés legfontosabb eredményei:

  • Újbuda saját, dedikált közterületi akciócsoportot hoz létre a problémás zónák felszámolására,
  • a polgármester pedig a belügyminiszternél kezdeményezi egy állandó rendőrőrs felállítását a Kelenföldi pályaudvaron.

A közlemény szerint az egyeztetésen azonnali, kézzelfogható lépésekről határoztak a lakosok biztonságérzetének garantálása érdekében.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy növelni kell a közterületi jelenlétet, ezért a következő időszakban növekszik a járőrözések száma, különös tekintettel a lakossági panaszokkal érintett területeken.

Az Újbudai Közterület-felügyelet – szorosan együttműködve a rendőrséggel – egy új akciócsoportot hoz létre, amely célzott és hatékonyabb fellépést tesz lehetővé a problémás gócpontokban.

A polgármester mindemellett újból arra kéri Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a fővárosi kezelésű területeket a jövőben a kerület kezelhesse, átadva az erre biztosított forrásokat is. László Imre bízik benne, hogy a korábban elindított egyeztetések a fővárossal konstruktív mederben folytatódnak, és közösen sikerül megnyugtató megoldást találniuk a kerületiek biztonsága érdekében.

Súlyos problémákat látnak a követeléskezelők a devizahiteles végrehajtások felfüggesztésénél

A Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (MAKISZ) szerint a devizahiteles végrehajtások felfüggesztéséről szóló törvényjavaslat több pontban is sérti a jogbiztonság elvét, ezért kérik annak módosítását, és a szakma bevonását.

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.

Trump says US 'not satisfied' with Iran deal yet

The US president says he believes Iran wants to reach a deal but there is still no agreement on its terms.

