eur:
354.6
305.08
131829.83
Az új Ferrari Luce autó.
Nyitókép: Ferrari

Az olasz közlekedési miniszter is megszólalt a Ferrari-ügyben

Gigantikus össztűz zúdult az ágaskodó lóval fémjelzett márkára.

Olaszország közlekedési minisztere, Matteo Salvini, valamint az ellenzéki képviselő Carlo Calenda, és ezen felül a Ferrarinál egykoron vezető beosztásban lévő Luca Cordero di Montezemolo mindhárman elítélték az új, elektromos Ferrari Luce formatervét – írta meg a Politico.

A közlekedési miniszter az új autó kapcsán így fogalmazott:

„elektromos, elképesztően drága (550 ezer euró), és esztétikai szempontból minden, csak nem Ferrari”

Mint a cikkben hozzáteszik, a megjegyzések jó eséllyel tovább fogják növelni az ellentéteket az olasz kormány és az Agnelli-Elkann család között, amely a Ferrari, valamint a Stellantis globális autógyártó legnagyobb egyedi részvényese.

A Luce az első teljesen elektromos Ferrari, és elsőként rendelkezik öt üléssel. A gyártó leírása szerint ez a „valaha volt legkényelmesebb Ferrari”, és tervezésében részt vett a korábban Apple-termékek tervezéséért felelős Jony Ive is. A Ferrari-részvények árfolyama kedden több mint 8 százalékot csökkent mindeközben.

Miért éppen a Puskás Aréna?

A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál" kérdéssé, sőt azt is, kik voltak a sorozat legsiekresebb magyar játékosai, edzői. Ezúttal arról lesz szó, miért éppen Budapest, miért éppn a Puskás Aréna?
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Hullámvasúton járt a forint

Szerdán kéthetes csúcsra erősödött a forint az euróval szemben, egy hajszál híja volt, hogy nem sikerült többéves rekordot dönteni. A hazai devizát az sem gyengítette, hogy kedden megnyílt az út a magyar kamatvágás előtt.

Teljesen új szintre léphet az orosz-ukrán háború: hamarosan új fél léphet be az oroszok oldalán - elképesztő, mire készül a Kreml

Az európai fővárosokban egyre inkább számolnak azzal, hogy az ukrajnai patthelyzet miatt Oroszország megpróbálhatja kiterjeszteni a konfliktust.

Trump says US 'not satisfied' with Iran deal yet

The US president says he believes Iran wants to reach a deal but there is still no agreement on its terms.

2026. május 27. 18:54
Szomorú hírek Parajdról egy évvel a tragédia után
2026. május 27. 18:18
Levegőben van a NATO orosz megtámadása? – Terjed ez az európai vélemény
