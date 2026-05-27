Az olasz közlekedési miniszter is megszólalt a Ferrari-ügyben

Olaszország közlekedési minisztere, Matteo Salvini, valamint az ellenzéki képviselő Carlo Calenda, és ezen felül a Ferrarinál egykoron vezető beosztásban lévő Luca Cordero di Montezemolo mindhárman elítélték az új, elektromos Ferrari Luce formatervét – írta meg a Politico.

A közlekedési miniszter az új autó kapcsán így fogalmazott:

„elektromos, elképesztően drága (550 ezer euró), és esztétikai szempontból minden, csak nem Ferrari”

Mint a cikkben hozzáteszik, a megjegyzések jó eséllyel tovább fogják növelni az ellentéteket az olasz kormány és az Agnelli-Elkann család között, amely a Ferrari, valamint a Stellantis globális autógyártó legnagyobb egyedi részvényese.

A Luce az első teljesen elektromos Ferrari, és elsőként rendelkezik öt üléssel. A gyártó leírása szerint ez a „valaha volt legkényelmesebb Ferrari”, és tervezésében részt vett a korábban Apple-termékek tervezéséért felelős Jony Ive is. A Ferrari-részvények árfolyama kedden több mint 8 százalékot csökkent mindeközben.