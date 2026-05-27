Tornával a meddőség ellen? – Eljárás indult megtévesztés gyanúja miatt

A közlemény szerint egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett, mondván, az általuk képzett oktatók tornagyakorlatokat tanítanak a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére.

Az állítások között szerepelt, hogy a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javulhat a hormonális egyensúly, megoldódás kapható a meddőségre.

A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a szolgáltatások célja nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.

A módszer hatékonyságát alátámasztó klinikai kukatásról, tudományos bizonyítékról nem állnak rendelkezésre egyértelmű információk, amely emiatt megtévesztő lehet a fogyasztók számára.

Az ügyészség álláspontja szerint az alapítvány által közzétett információk sértik a szakmai gondosság követelményét, mert a honlapon a tudományos hitelességet erősítő elemeket állították előtérbe, míg a tényleges korlátokat, a tudományos bizonyítottság hiányát nem ugyanolyan nyomatékkal közölték. Ez pedig erősíti a tudományos és nem tudományos elemek összemosását.

Mindezek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját vetik fel, amely miatt a jogsértés megszüntetése érdekében az ügyészség az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezte – áll a közleményben.