ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.57
usd:
305.04
bux:
131829.83
2026. május 27. szerda Hella
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Színes jógamatracok hengerbe hajtva, egymásra téve
Nyitókép: Pixabay

Tornával a meddőség ellen? – Eljárás indult megtévesztés gyanúja miatt

Infostart / MTI

A Pest Vármegyei Főügyészség közérdekvédelmi jogkörében tett intézkedést, mivel egy speciális tornamódszer tudományos megalapozottsága és egészségügyi hatásai tekintetében megtévesztő tájékoztatásokat tett közzé a módszer terjesztője – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán.

A közlemény szerint egy alapítvány a honlapján egyedi módszert hirdetett, mondván, az általuk képzett oktatók tornagyakorlatokat tanítanak a megváltozott egészségi állapot helyreállítására, betegségek kezelésére.

Az állítások között szerepelt, hogy a módszer rendszeres alkalmazásával visszanyerhető az ideális testsúly, javulhat a hormonális egyensúly, megoldódás kapható a meddőségre.

A főügyészség által beszerzett országos szakfelügyeleti szakmai vélemény szerint a szolgáltatások célja nem terápia vagy rehabilitáció, hanem a rekreáció és a szabadidő hasznos eltöltésének támogatása.

A módszer hatékonyságát alátámasztó klinikai kukatásról, tudományos bizonyítékról nem állnak rendelkezésre egyértelmű információk, amely emiatt megtévesztő lehet a fogyasztók számára.

Az ügyészség álláspontja szerint az alapítvány által közzétett információk sértik a szakmai gondosság követelményét, mert a honlapon a tudományos hitelességet erősítő elemeket állították előtérbe, míg a tényleges korlátokat, a tudományos bizonyítottság hiányát nem ugyanolyan nyomatékkal közölték. Ez pedig erősíti a tudományos és nem tudományos elemek összemosását.

Mindezek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat gyanúját vetik fel, amely miatt a jogsértés megszüntetése érdekében az ügyészség az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezte – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Tornával a meddőség ellen? – Eljárás indult megtévesztés gyanúja miatt

torna

csalás

megtévesztés

meddőség

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Miért éppen a Puskás Aréna?

Miért éppen a Puskás Aréna?
A május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő vitán felül a klubfutball-idény legnagyobb eseménye, nem kevesek szerint az esztendő legfontosabb európai sporteseménye. Az Infostart a korábbiakban felvázolta, miből nőtte ki magát ez a sorozat, mi volt az 1992-es nagy váltás oka és alapja, miért vált a legerősebb bajnokságokban akár a negyedik-ötödik hely elérése is „élet-halál” kérdéssé, sőt azt is, kik voltak a sorozat legsiekresebb magyar játékosai, edzői. Ezúttal arról lesz szó, miért éppen Budapest, miért éppn a Puskás Aréna?
VIDEÓ
Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.28. csütörtök, 18:00
Szabados Gábor
sportközgazdász
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Esett a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Esett a Mol, kilőtt a 4iG - Mutatjuk, mi mozgatja ma a tőzsdéket

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők

Most látszik igazán, mennyire átrajzolta a hazai lakáspiacot az Otthon Start: tömegével vonulnak ki a befektetők

A piacon elérhető új lakások száma éves szinten nagyjából 60 százalékkal nőtt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 27. 17:10
Még mindig tömegeket vernek át ezzel az ócska trükkel!
2026. május 27. 16:46
Szexuálisan zaklatta nevelt lányát, fegyházba is mehet
×
×