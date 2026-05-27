2026. május 27. szerda Hella
Egy csapat különböző színű ló a legelőn.
Nyitókép: Unsplash

Lovak szöktek a főútra, emberhalál lett a vége

Infostart / MTI

A lovak 2022-ben és 2024-ben többször is kiszabadultak a karámból, és minden esetben feljutottak a 26-os főútra, ott vágtattak.

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy férfi ellen, akinek a telephelyéről három ló kiszökött a 26-os főútra 2024-ben, és halálos balesetet okozott – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője szerdán.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint 2024 augusztusában egy nap kora hajnalban a vádlott karámjából öt ló szabadult ki a főútra, közülük három összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben a gépjármű utasa a helyszínen meghalt, vezetője 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, a három állat elpusztult.

A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként lótenyésztést irányított, a borsodi kisvárosban lévő telephelyén pedig csaknem 200 lovat tartott. Az állatok egy részben nyitott, fémkeretes elemekből álló, a tetején fedett karámban voltak elhelyezve, de a telephelyen nem volt olyan kerítés, amely a lovak szökését megakadályozta volna.

Azt írták, bár a vádlott tudott ezekről az esetekről, nem tett intézkedéseket az állatok kiszökésének megakadályozására, ezzel elmulasztotta foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottra felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint eltiltását kezdeményezték a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától.

Képünk illusztráció.

Budapesten a fizetések közel fele megy el lakbérre

A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.
Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
 

Húszpontos javaslatcsomagot küldött Magyar Péter kormányának a Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Húsz pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a magyar önkormányzati rendszer reformjáról - közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

Végzetes árat fizetett Phil Foden és Cole Palmer: kiderült a szomorú igazság a válogatottból való kimaradásukról

A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.

Ebola-hit DR Congo faces 'catastrophic collision' of disease and conflict, WHO warns

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

