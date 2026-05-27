Lovak szöktek a főútra, emberhalál lett a vége

Vádat emelt a Kazincbarcikai Járási Ügyészség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt egy férfi ellen, akinek a telephelyéről három ló kiszökött a 26-os főútra 2024-ben, és halálos balesetet okozott – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője szerdán.

Jogg Zsolt tájékoztatása szerint 2024 augusztusában egy nap kora hajnalban a vádlott karámjából öt ló szabadult ki a főútra, közülük három összeütközött egy személygépkocsival. A balesetben a gépjármű utasa a helyszínen meghalt, vezetője 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el, a három állat elpusztult.

A vádlott egy gazdasági társaság ügyvezetőjeként lótenyésztést irányított, a borsodi kisvárosban lévő telephelyén pedig csaknem 200 lovat tartott. Az állatok egy részben nyitott, fémkeretes elemekből álló, a tetején fedett karámban voltak elhelyezve, de a telephelyen nem volt olyan kerítés, amely a lovak szökését megakadályozta volna.

A lovak 2022-ben és 2024-ben többször is kiszabadultak a karámból, és minden esetben feljutottak a 26-os főútra, ott vágtattak – olvasható a közleményben.

Azt írták, bár a vádlott tudott ezekről az esetekről, nem tett intézkedéseket az állatok kiszökésének megakadályozására, ezzel elmulasztotta foglalkozása gyakorlásából eredő kötelezettségét.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottra felfüggesztett fogházbüntetés és pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint eltiltását kezdeményezték a lótartás és lótenyésztés foglalkozás gyakorlásától.

