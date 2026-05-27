2026. május 27. szerda Hella
Hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója beszédet mond az Energiaszuverenitás 2026 elnevezésû konferencián a MOL Campusban 2026. január 26-án. A konferenciát a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezte.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Újabb nemzetközi fórum utasította el a Mol-vezér elleni korrupciós vádakat

Infostart / MTI

Hamis vádakkal támadta Hernádi Zsoltot, a Mol elnök-vezérigazgatóját Horvátország; harmadszor is kimondták, hogy nem volt korrupció – tájékoztatott a vállalat szerdán.

A közleményben ugyanakkor kiemelték, hogy a Mol a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek.

A Mol tájékoztatása szerint Horvátország nem tudta bizonyítani, hogy a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója vesztegetést követett el. Ez már a harmadik olyan nemzetközi fórum, amely elutasította a Horvátország által felhozott vesztegetési állításokat, amelyeket korábban a Svájci Legfelsőbb Bíróság kétszer, valamint az Interpol is külön elutasított – jelezték.

A mostani határozat középpontjában is a horvát állam kulcstanúja, Robert Jezic szavahihetőségével és megbízhatóságával kapcsolatos fenntartások állnak. A bíróság ezzel a döntésével ismét felülbírálta a horvát bíróságok korábbi döntését, miszerint – nagyrészt Jezic vallomására támaszkodva – korrupció gyanújával bűnösnek találták Hernádi Zsoltot és Ivo Sanader volt horvát miniszterelnököt.

A választottbíróság a horvát ítéletek elutasításával teljes mértékben igazolja a Mol álláspontját a koholt vesztegetési vádakkal kapcsolatban

– hangsúlyozta a magyar vállalat.

Hozzátették ugyanakkor, hogy ugyanebben a döntésben a bíróság elutasította a Mol kártérítési igényét. Ez olyan precedenst teremt, amely súlyos üzenetet küld a jövőbeni külföldi befektetőknek – írta a Mol.

A Mol kártérítési követelése a Gáz keretmegállapodás első módosításának (FAGMA) megsértéséből eredt, amelyet a Kosor-kormány hagyott jóvá, hogy orvosolja Horvátország korábbi szerződésszegését a 2009-es Gáz keretmegállapodásban (GMA).

A Mol, mint felelős és jogkövető nemzetközi vállalat a jogszabályoknak megfelelően maradéktalanul eleget tesz a döntésből fakadó mindenkori kötelezettségeinek – írta a társaság.

A horvát államügyészség (DORH) kedden azt közölte, hogy Horvátország pert nyert a Mol Nyrt. ellen egy választottbírósági eljárásban, amelyben a magyar olajtársaság 36,1 millió euró kártérítést követelt, másodlagos kereseti kérelmében pedig 91,1 millió euró megfizetését kérte az INA horvát olajipari vállalat javára.

A horvát államügyészség közleménye szerint a választottbírósági testület május 26-i ítéletében teljes egészében elutasította a Mol Horvátország elleni keresetét, valamint minden egyéb igényét, és arra kötelezte a magyar vállalatot, hogy fizesse meg a horvát államnak a választottbírósági testület és az eljárás adminisztratív költségeit 775 ezer euró értékben, kamatokkal együtt.

A DORH tájékoztatása szerint a most lezárult ügy előzménye az a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) előtti beruházási választottbírósági eljárás volt, amelyben 2022 júliusában született döntés. Az ICSID akkor a Mol követelésének egy részét megalapozottnak találta, ugyanakkor kimondta: a gázüzletágról szóló szerződésnek és annak első módosításának állítólagos megsértése miatti

további kártérítési igényét a Mol kereskedelmi választottbírósági eljárásban érvényesítheti.

A Mol 2013 végén indított eljárást Horvátország ellen az ICSID-nél, azt állítva, hogy Zágráb nem teljesítette bizonyos szerződéses kötelezettségeit és vállalásait. Az ICSID 2022 júliusában a Mol 1,1 milliárd dolláros követeléséből 184 millió dollárt hagyott jóvá, emellett Horvátországnak késedelmi kamatot és az eljárás költségeinek egy részét is meg kellett fizetnie.

A most lezárult kereskedelmi választottbírósági eljárást a Mol 2023-ban indította Horvátország ellen. A magyar vállalat az eljárás során azt állította, hogy a horvát állam megsértette a gázüzletágról szóló szerződést és annak első módosítását.

A választottbírósági testület a horvát államügyészség közlése szerint a keresetet teljes egészében elutasította.

Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Az energiaiparban az elmúlt években felgyorsult a digitalizáció, és a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: míg korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. Az ARTEMIS vezérigazgatója, Veszprémi Balázs szerint aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon, hiszen a régi, egyszerű módszerek már nem működnek. A mesterséges intelligencia elsősorban a fejlesztési folyamatok gyorsaságát változtatta meg: ma már nagyon rövid idő alatt lehet prototípust készíteni és működő környezetben tesztelni új ötleteket.

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

