2026. május 27. szerda Hella
Elfogadva pecsétet nyomó kéz, fehér papír és egy stilizált útlevél egy grafikán, világoskék háttér előtt

Megszólalt a Fidesz a diplomata-útlevelekkel kapcsolatban

Infostart / MTI

A Fidesz visszautasítja a tiszás politikusok diplomata-útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását – írta az ellenzéki párt közleményben szerdán este.

A Fidesz kormányzása idején a diplomata-útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt – áll a közleményben.

„Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítettük 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbiaknál magasabb volt” – írták.

A Fidesz-kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. „Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza-kormány sem készül lerombolni” – áll a Fidesz közleményében.

Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán délután közölte: komoly visszásságokra bukkantak a Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter által kiadott, nem alanyi jogon járó diplomata-útlevelek átvizsgálása során. Míg a korábbi ciklusokban száz-kétszáz diplomata-útlevelet adtak ki, addig Szijjártó Péter minisztersége alatt majdnem 1500-at, egyedi kérésre miniszteri döntéssel. Sportklubok, haverok, rengeteg másod-, harmadvonalbeli politikus és családtagjaik kaptak minden indok nélkül diplomata-útlevelet, és ami még aggasztóbb, hogy sok esetben külföldi személyek. Ez súlyos hiba, ami komoly fenyegetettséget jelent akár nemzetbiztonsági szempontból is – fejtette ki az államtitkár.

Megdöbbentő leletre bukkantak: előkerült Aszad eltitkolt halálos arzenálja, megindultak a letartóztatások

Számos - korábban nem bejelentett - vegyifegyverkészletet találtak Szíriában - közölte a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szerdán.

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.

Trump says US 'not satisfied' with Iran deal yet

The US president says he believes Iran wants to reach a deal but there is still no agreement on its terms.

