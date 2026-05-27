Gyanúsítotti kihallgatás lett a szavazatvásárlásos hírből

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint Kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 ezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből.

Az említett újságcikk alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját.

A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet.

A hvg.hu a rendőrség közleményéhez kapcsolódóan azt írta, hogy a gyanúsított Jakab István, a ceglédi roma önkormányzat elnöke, valamint a Hit Gyülekezetének nagykőrösi lelkésze, aki a 444.hu oldalnak ismerte el április 12-én az utalványok kiosztását.

Később az is kiderült, hogy a Jakab István által vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület legalább 59 millió forint támogatást kapott a Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt működő Nemzeti Kulturális Alaptól. A tárcavezető volt a Kerepest is magában foglaló Pest vármegyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes jelöltje.