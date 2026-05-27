2026. május 27. szerda Hella
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) munkatársai a levélszavazatokat számolják a szavazás lezárását követõen az országgyûlési választáson az NVI Hengermalom úti székházában 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Gyanúsítotti kihallgatás lett a szavazatvásárlásos hírből

Infostart / MTI

A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki Kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint Kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60, 10 ezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből.

Az említett újságcikk alapján a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalból nyomozást rendelt el, amely során kiderült, hogy az egyesület egy áruháztól 5 millió forint értékben vásárolt utalványokat. A nyomozók a tanúkihallgatásokat és az adatgyűjtést követően május 15-én kutatást tartottak J. István lakóhelyén, valamint az egyesület székhelyén, és lefoglaltak 45 utalványt, egyéb támogatási összegekhez kapcsolódó iratokat, továbbá az elkövető telefonját.

A rendőrök a választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt hallgatták ki a férfit, aki szabadlábon védekezhet.

A hvg.hu a rendőrség közleményéhez kapcsolódóan azt írta, hogy a gyanúsított Jakab István, a ceglédi roma önkormányzat elnöke, valamint a Hit Gyülekezetének nagykőrösi lelkésze, aki a 444.hu oldalnak ismerte el április 12-én az utalványok kiosztását.

Később az is kiderült, hogy a Jakab István által vezetett Roma Inkubátor Kulturális Művészeti és Hit Egyesület legalább 59 millió forint támogatást kapott a Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter felügyelete alatt működő Nemzeti Kulturális Alaptól. A tárcavezető volt a Kerepest is magában foglaló Pest vármegyei 6. számú országgyűlési egyéni választókerület fideszes jelöltje.

kerepes

gyanúsítás

szavazatvásárlás

vásárlási utalvány

A budapestiek nettó fizetésük valamivel több mint 40 százalékát fizetik ki lakbérre – derült ki az ingatlan.com elemzéséből. Az ideális az lenne, ha a lakhatás teljes költsége nem haladná meg a nettó fizetés egyharmadát – mondta az InfoRádióban a portál vezető elemzője, Balogh László.
Dénes Ferenc szerint lehet az egy elfogadható álláspont, hogy aktív országgyűlési képviselő ne lehessen a jövőben civil szervezet, így sportszervezet tagja sem. A sportközgazdász úgy véli, hogy folytatódni fog az a folyamat, amelyben emblematikus fideszes politikusok lemondanak a sportszövetségek, sportklubok vezető pozícióiról. A korábbi helyettes sportállamtitkár a Los Angeles-i nyári olimpiai előtt nem nyúlna bele a jelenlegi támogatási rendszerbe, mert szerinte a folyamatosság most nagyobb előny.
 

Húsz pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) a magyar önkormányzati rendszer reformjáról - közölte a szervezet szerdán a Facebook-oldalán.

A Hivatásos Labdarúgók Szövetsége (PFA) vezetője szerint Phil Foden és Cole Palmer túlterheltség miatt maradt le az idei világbajnokságról.

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

