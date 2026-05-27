2026. május 27. szerda Hella
Az orosz védelmi minisztérium sajtószolgálatának videófelvételrõl készített képén fellõnek egy hazai fejlesztésû RSZ28 Szarmat interkontinentális rakétát Oroszországban 2026. május 12-én. Szergej Karakajev vezérezredes, az orosz hadászati rakétacsapatok parancsnoka sikeres indításáról tett jelentést Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Orosz források szerint a folyékony hajtóanyagú rakéta nemcsak ballisztikus, hanem szuborbitális pályán is képes haladni, a repülési távolsága pedig meghaladja a 35 ezer kilométert. Putyin bejelentette, hogy az elsõ Szarmat rendszerrel felszerelt rakétaezredet még 2026-ban szolgálatba állítják.
Levegőben van a NATO orosz megtámadása? – Terjed ez az európai vélemény

Vlagyimir Putyin elnök eddig sem félt a kockázatoktól, az orosz hadsereg atomtölteteket telepített Fehéroroszországba, és sűrűsödnek az északi országokkal szembeni provokációk, arról nem is beszélve, hogy már eddig is tesztelték az oroszok a NATO egységét, aminek nem tesznek jót Donald Trump egyes nyilatkozatai.

A Wall Street Journalben megjelent cikk szerint egyre több európai főváros számol azzal, hogy Oroszország nem áll meg Ukrajnánál, és NATO-tagállamokra támad, méghozzá egy éven belül. A Portfolio által összefoglalt írás a Kreml közelmúltbeli fenyegető nyilatkozataira utal, különösen a balti államok irányába.

A Kreml egyik ilyen állítása volt

  • Lettországról, hogy onnan kezelnek Oroszországot támadó drónokat, Riga azonban hevesen tiltakozik a vád ellen
  • hogy kénytelen lesz döntéshozatali központokat bombázni, értsen bármit is ezek alatt
  • hogy van 8 olyan európai ország, ahol Ukrajnával közös drónprojektek vannak, ennek pedig „kiszámíthatatlan következményei lesznek”.

Litvániában a múlt héten kellett légiriadót elrendelni és az ország teljes vezetését óvóhelyekre menekíteni, miután a fővárostól pár tíz kilométerre lévő Fehéroroszország területéről pilóta nélküli gépek szálltak az ország légtere felé.

Katonai vezetők szerint a NATO egységét teszteli Oroszország baltikumi, svédországi vagy dániai provokációkkal, amelyekkel svéd kormányzati vélemények szerint Moszkva már egyre nagyobb kockázatot vállal.

Fenyegetettséget jelent eközben Donald Trump NATO-n belüli fellépése, hisz utalt már arra, hogy kilép a NATO-ból, illetve csökkentette egyes országokban az amerikai katonai jelenlétet. Az sem vigasztaló, hogy az energiakrízis épp Európának nem hasznos, és ennek talaján erősödnek „a szélsőjobboldali pártok”, amelyek az orosz energiaimport helyreállítását követelik, valamint Ukrajna támogatásának leállítását.

Az orosz stratégia változtatása mögött nyugati hírszerzési becslések mögött az állhat, hogy Oroszország havonta elveszít 35 ezer katonát, ennyit pedig nem tud pótolni általános mozgósítás nélkül, márpedig ezt el akarja kerülni, mert azzal beismerné, hogy nem áll nyerésre. Ha viszont az eszkaláció irányába lépne a Kreml, az indok lehetne az általános mozgósításra.

Ami valószínű, hogy egy hadgyakorlat keretében atomtölteteket telepített az orosz hadsereg Fehéroroszországba, ami szolgálhatja

  1. a nukleáris zsarolást, illetve
  2. a háború területi kiterjesztését

egyaránt. Mindkét esetben akár kedvezőbb feltételekkel fagyaszthatja be az ukrajnai háborút.

Német vélemények arra figyelmeztetnek, hogy ha Ukrajna ellen sem elég sikeres Oroszország, miért menne a NATO ellen, ám arra is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök eddig sem félt a kockázatoktól.

