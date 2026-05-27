Itt az önkormányzatok 20 pontos javaslata a kormány számára

A szervezet a bejegyzésben pozitívan értékelte, hogy az önkormányzatok újra saját minisztériumot kaptak, valamint hogy megalakult az Országgyűlés Vidék- és Településfejlesztési Bizottsága, mindez ugyanis „lehetőséget teremt arra, hogy a településen élők szempontjai hangsúlyosabban jelenjenek meg az országos döntéshozatalban”.

Megjegyezték ugyanakkor, hogy a szövetség több alkalommal is kezdeményezett tárgyalásokat Magyar Péter miniszterelnökkel, valamint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterrel, választ azonban egyelőre nem kaptak.

A MÖSZ elengedhetetlennek tartja a mielőbbi tárgyalások megkezdését és a rendszeres egyeztetést, amelyre – mint írták – az elmúlt 16 évben nem volt érdemi lehetőség.

A szervezet tájékoztatása szerint tárgyalási alapként megküldték a kormánynak a Helyi önkormányzati reform: stratégiai irányok és első lépések című, húsz pontból álló szakmai anyagot, amelyben egyebek mellett

sürgetik az önkormányzatok önállóságának alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását,

a versenyképes járások program leállítását,

a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését,

a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és

egy a kormány és az önkormányzatok közötti, rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását.

A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖSZ továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg – emelték ki.

A teljes javaslatcsomag elérhető a MÖSZ Facebook-oldalán.