„Fejben nagyon erősek voltunk” – ismét bajnok a Falco

A bajnok és kupagyőztes Olaj 23/3-as győzelem/vereség mérleggel nyerte meg az alapszakaszt, majd a rájátszásban veretlenül állt, mivel a negyeddöntőben a Sopront, majd az elődöntőben az Atomerőmű csapatát is 3-0-ra verte. Ugyanígy jutott el a döntőig a tavaly ezüstérmes Falco is, amely a Honvédot és a Kaposvárt "söpörte ki". A finálé aztán a papírformának megfelelően egy-egy hazai győzelemmel indult, majd a harmadik meccsen a vasiak elvették az alföldi gárda pályaelőnyét, és idegenbeli sikerükkel egy győzelemre kerültek az aranyéremtől. Hétfőn azonban hiába készültek a szombathelyi szurkolók, elmaradt a bajnokavatás és a fieszta, mivel a Szolnok 81-75-re győzött a Schaeffler Arena Savariában, így az ötödik, utolsó mérkőzésre maradt a döntés.
A tavalyi végjáték jóval simábban alakult a két magyar élcsapat között, mivel akkor a Tisza-partiak könnyedén, 3-0-val szerezték meg kilencedik diadalukat az NB I-ben. Az eddigi öt egymás elleni fináléból előzőleg 2012-ben és 2018-ban 3-1-re nyert az Olaj, 2021-ben és 2024-ben pedig a Falco diadalmaskodott 3-2-re, illetve 3-1-re.
A házigazdák ezúttal is a harmadik találkozón többszörös orrcsonttörést szenvedett legjobbjuk, Somogyi Ádám nélkül vették fel a harcot, amely 0-7-tel indult. A Puerto Ricó-i Arnaldo Toro vezette vendégek a nyitónegyedben tíz ponttal elhúztak, majd 13 pontra nőtt a különbség, mivel a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről épphogy lemaradt Szolnokban csak az amerikai Le'Tre Darthard és a magyar válogatottban bemutatkozás előtt álló Krnjajszki Borisz villogott. Az Európa Kupában elődöntős szombathelyiek 16 ponttal is megléptek, ekkor Váradi Benedek repítette csapatát, a nagyszünetben 49-63 volt az állás.
Térfélcsere után is folyamatosan akadtak el a hazai támadások, közben a túloldalon Perl Zoltán is lendületbe jött, és 51-72-nél eldőlni látszott a bajnoki cím sorsa. Vedran Bosnic vezetőedző együttese csak vergődött, mindkét palánk alatt alulmaradt ősi riválisával szemben, amely időnként parádés kosárlabdával szórakoztatta szép számú szurkolóseregét. A 62-91-ről induló zárószakaszra már nem maradtak különösebb izgalmak, a finálé utolsó felvonása váratlanul egyoldalú küzdelmet hozott, és Milos Konakov tanítványai megérdemelten szerezték meg harmadik diadalukat a párharcban, illetve fennállásuk hetedik aranyérmét az NB I-ben.
A Falco 2008, 2019, 2021, 2022, 2023 és 2024 után hódította el ismét a bajnoki serleget.
„Ebben az egész éves kemény munkánk benne van – emelte ki az M4-nek nyilatkozva Váradi Benedek. – A szezon legfontosabb meccsén játszottunk talán a legjobban, a legösszeszedettebben. Fejben nagyon erősek voltunk. A meccs elején mondtam a többieknek, hogy ezt a pillanatot meg kell élnünk, és azt hiszem, hogy ezt mindenki megélte.”
Hozzátette: tisztában voltak vele, mennyi munka áll mögöttük, és már a február végi kupadöntőben is „nüanszokon múlott” a siker – azt a Szolnok 69-66-ra nyerte –, az Európa Kupában pedig bejutottak a legjobb négy közé. Mint mondta, sejtették, hogy a negyedik meccs nagyon nehéz lesz és otthon nem is tudtak élni az eséllyel, de számítottak rá, hogy az ötödik mérkőzésen kiegyenlítődik a teher.
„És ezt talán jobban kezeltük. Tényleg mindenki éles volt és mindenki nagyon jól játszott” – elemezte az ötödik mérkőzést.
A bajnokság végeredménye
1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2. NHSZ-Szolnoki Olajbányász
3. Kometa-KVGY Kaposvári KK
4. Atomerőmű SE
5. Endo Plus Service-Honvéd
6. Alba Fehérvár
7. Sopron KC
8. DEAC
9. Egis Körmend
10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
11. NKA Universitas Pécs
12. SZTE-Szedeák
13. MVM-OSE Lions
14. (és kiesett) Zalakerámia ZTE KK - feljutott a Phoenix-MT Fót
Az elmúlt tíz év bajnokai
2016: Szolnoki Olaj
2017: Alba Fehérvár
2018: Szolnoki Olaj
2019: Falco-Vulcano Szombathely
2020: nem hirdettek bajnokot a koronavírus-járvány miatt
2021: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2022: Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely
2023: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2024: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
2025: NHSZ-Szolnoki Olajbányász
2026: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely