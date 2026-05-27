2026. május 27. szerda Hella
A bajnok Szombathely játékosai a férfi kosárlabda NB I döntõjében játszott NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ötödik mérkõzés végén a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokban 2026. május 27-én. A Falco 113-82-re nyert.
„Fejben nagyon erősek voltunk” – ismét bajnok a Falco

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 113-82-re nyert a tavalyi bajnok NHSZ-Szolnoki Olajbányász vendégeként szerdán, így 3-2-es összesítéssel megnyerte a férfi kosárlabda NB I döntőjét, és fennállása hetedik aranyérmét szerezte meg.

A bajnok és kupagyőztes Olaj 23/3-as győzelem/vereség mérleggel nyerte meg az alapszakaszt, majd a rájátszásban veretlenül állt, mivel a negyeddöntőben a Sopront, majd az elődöntőben az Atomerőmű csapatát is 3-0-ra verte. Ugyanígy jutott el a döntőig a tavaly ezüstérmes Falco is, amely a Honvédot és a Kaposvárt "söpörte ki". A finálé aztán a papírformának megfelelően egy-egy hazai győzelemmel indult, majd a harmadik meccsen a vasiak elvették az alföldi gárda pályaelőnyét, és idegenbeli sikerükkel egy győzelemre kerültek az aranyéremtől. Hétfőn azonban hiába készültek a szombathelyi szurkolók, elmaradt a bajnokavatás és a fieszta, mivel a Szolnok 81-75-re győzött a Schaeffler Arena Savariában, így az ötödik, utolsó mérkőzésre maradt a döntés.

A tavalyi végjáték jóval simábban alakult a két magyar élcsapat között, mivel akkor a Tisza-partiak könnyedén, 3-0-val szerezték meg kilencedik diadalukat az NB I-ben. Az eddigi öt egymás elleni fináléból előzőleg 2012-ben és 2018-ban 3-1-re nyert az Olaj, 2021-ben és 2024-ben pedig a Falco diadalmaskodott 3-2-re, illetve 3-1-re.

A házigazdák ezúttal is a harmadik találkozón többszörös orrcsonttörést szenvedett legjobbjuk, Somogyi Ádám nélkül vették fel a harcot, amely 0-7-tel indult. A Puerto Ricó-i Arnaldo Toro vezette vendégek a nyitónegyedben tíz ponttal elhúztak, majd 13 pontra nőtt a különbség, mivel a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőről épphogy lemaradt Szolnokban csak az amerikai Le'Tre Darthard és a magyar válogatottban bemutatkozás előtt álló Krnjajszki Borisz villogott. Az Európa Kupában elődöntős szombathelyiek 16 ponttal is megléptek, ekkor Váradi Benedek repítette csapatát, a nagyszünetben 49-63 volt az állás.

Térfélcsere után is folyamatosan akadtak el a hazai támadások, közben a túloldalon Perl Zoltán is lendületbe jött, és 51-72-nél eldőlni látszott a bajnoki cím sorsa. Vedran Bosnic vezetőedző együttese csak vergődött, mindkét palánk alatt alulmaradt ősi riválisával szemben, amely időnként parádés kosárlabdával szórakoztatta szép számú szurkolóseregét. A 62-91-ről induló zárószakaszra már nem maradtak különösebb izgalmak, a finálé utolsó felvonása váratlanul egyoldalú küzdelmet hozott, és Milos Konakov tanítványai megérdemelten szerezték meg harmadik diadalukat a párharcban, illetve fennállásuk hetedik aranyérmét az NB I-ben.

A Falco 2008, 2019, 2021, 2022, 2023 és 2024 után hódította el ismét a bajnoki serleget.

„Ebben az egész éves kemény munkánk benne van – emelte ki az M4-nek nyilatkozva Váradi Benedek. – A szezon legfontosabb meccsén játszottunk talán a legjobban, a legösszeszedettebben. Fejben nagyon erősek voltunk. A meccs elején mondtam a többieknek, hogy ezt a pillanatot meg kell élnünk, és azt hiszem, hogy ezt mindenki megélte.”

Hozzátette: tisztában voltak vele, mennyi munka áll mögöttük, és már a február végi kupadöntőben is „nüanszokon múlott” a siker – azt a Szolnok 69-66-ra nyerte –, az Európa Kupában pedig bejutottak a legjobb négy közé. Mint mondta, sejtették, hogy a negyedik meccs nagyon nehéz lesz és otthon nem is tudtak élni az eséllyel, de számítottak rá, hogy az ötödik mérkőzésen kiegyenlítődik a teher.

„És ezt talán jobban kezeltük. Tényleg mindenki éles volt és mindenki nagyon jól játszott” – elemezte az ötödik mérkőzést.

A bajnokság végeredménye

1. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

2. NHSZ-Szolnoki Olajbányász

3. Kometa-KVGY Kaposvári KK

4. Atomerőmű SE

5. Endo Plus Service-Honvéd

6. Alba Fehérvár

7. Sopron KC

8. DEAC

9. Egis Körmend

10. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

11. NKA Universitas Pécs

12. SZTE-Szedeák

13. MVM-OSE Lions

14. (és kiesett) Zalakerámia ZTE KK - feljutott a Phoenix-MT Fót

Az elmúlt tíz év bajnokai

2016: Szolnoki Olaj

2017: Alba Fehérvár

2018: Szolnoki Olaj

2019: Falco-Vulcano Szombathely

2020: nem hirdettek bajnokot a koronavírus-járvány miatt

2021: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

2022: Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely

2023: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

2024: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

2025: NHSZ-Szolnoki Olajbányász

2026: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Rekordszinten zárt a Dow, az S&P és a Nasdaq is

Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.

Israel issues evacuation order for swathes of southern Lebanon

The military says areas south of the Zahrani River are now "combat zones" as it threatens Hezbollah with fresh strikes.

