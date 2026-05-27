Közeledik a Hormuzi-szoros megnyitása

A tervezett amerikai–iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokádot – közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét.

A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra

– tették hozzá.

Az állami televízió szerint a megállapodás alapján Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat.

A szöveg még nem végleges, és Teherán „kézzelfogható ellenőrzés” nélkül nem tesz további lépéseket – tették hozzá.

Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá – közölte az állami televízió.