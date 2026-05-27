Infostart.hu
2026. május 27. szerda Hella
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

Közeledik a Hormuzi-szoros megnyitása

Infostart / MTI

Az iráni állami televízió részleteket osztott meg a készülő iráni–amerikai megállapodásról.

A tervezett amerikai–iráni megállapodás értelmében Irán egy hónapon belül a háború előtti szintre állítaná vissza a kereskedelmi hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, míg az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan kivonná katonai erőit Irán térségéből és feloldaná a tengeri blokádot – közölte szerdán az iráni állami televízió, amely megszerezte a konfliktus rendezéséről szóló kétoldalú keretmegállapodás szövegtervezetét.

A megállapodás nem vonatkozik a katonai hajókra

– tették hozzá.

Az állami televízió szerint a megállapodás alapján Irán Ománnal együttműködve irányítaná a szoroson átmenő hajóforgalmat.

A szöveg még nem végleges, és Teherán „kézzelfogható ellenőrzés” nélkül nem tesz további lépéseket – tették hozzá.

Amennyiben 60 napon belül megszületik egy végleges megállapodás, azt az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelező erejű határozatban hagyhatja jóvá – közölte az állami televízió.

Az iráni háború soha nem érhet véget? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel. Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
 
Az iráni helyzetre figyelnek ma is a befektetők, reggel a japán és a dél-koreai tőzsde új történelmi csúcsra ment, de nem volt egyértelműen pozitív a kép, a kínai és a hongkongi tőzsdén ugyanis eközben elromlott a hangulat. Az európai indexek emelkedéssel kezdtek, majd a záráshoz közeledve lefordultak. A BUX is felfelé vette az irányt, a nap nyertese a 4iG volt, a blue chipek közül pedig a Richter állt az élen. A délután kiszivárogott hírek szerint Irán megkapta az új tűzszüneti tervet Washingtontól, a hírre beszakadt az olajár, 90 dollár alá került a WTI. A vezető amerikai részvényindexek először vegyesen mozogtak, majd együntetűen rekordszinten zárták a napot.

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Erre az apró részletre kevesen figyelnek oda, amikor átveszik a villanyszámlát: rengeteg magyar súlyos árat fizet érte

Az elszámolás módja alapjaiban határozza meg a számlaképet.

The US president says he believes Iran wants to reach a deal but there is still no agreement on its terms.

