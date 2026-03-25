ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.28
usd:
335.67
bux:
123502.59
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

„Semmi nem lesz a régi” – fenyegető üzenetet küldött Irán

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Tagadta szerdán az iráni fegyveres erők egyesített parancsnokságának szóvivője az Egyesült Államok és Irán között zajló tárgyalásokkal kapcsolatos híreket, hangsúlyozva azt is, hogy a térség stabilitását egyedül az iráni fegyveres erők képesek garantálni.

„Az olyanok, mint mi, sosem találnak közös nevezőre az olyanokkal, mint maguk (...) Az első nap leszögeztük és ma is így gondoljuk: közülünk senki nem fog megegyezni, sem most, sem máskor” – jelentette ki Ebrahim Zolfakari az iráni állami televízióban közzétett, előre felvett videoüzenetében.

A szóvivő azt vetette Donald Trump amerikai elnök szemére, hogy „a stratégiai erő, amelyről annyit beszélt, stratégiai kudarccá vált”, valamint arra intette, „ne próbálja a vereséget tárgyalásként beállítani”.

Leszögezte, hogy a régió stabilitását egyedül az iráni fegyveres erők képesek garantálni és kiemelte,

„semmi nem lesz a régi” – beleértve az energiaárakat is –, ameddig Washington ezt el nem fogadja.

Az iráni vezetés korábban már leszögezte, nem bocsátkozik egyeztetésekbe az Egyesült Államokkal, miután az kétszer is – magas szintű tárgyalások közepette – támadást intézett Irán ellen az utóbbi két évben.

Trump a héten azt közölte, tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, hozzátéve, hogy a megbeszéléseket amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.

egyesült államok

izrael

irán

közel-kelet

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: fokozatosan leállítjuk az ukrajnai gázszállításokat
A szerdai kormányülésen előterjesztést tesz a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: Ukrajna 30 napja blokkolja az olajszállítást hazánk felé a Barátság kőolajvezetéken, a magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem indítja újra a korábban megtámadott létesítmény működését.
 

Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Tudósítónktól: az új üzemanyag-szabályok bedönthetnek egy ágazatot Szlovákiában

„Végig vele vagyok!” – Orbán Viktorról posztolt az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
 

Hogy áll a Fidesz most a Mi Hazánkhoz? – Lázár János megmondta

Visszaléptette három jelöltjét a DK

A Tisza Párt „a rendszer lebontására” készül

Orbán Viktor a tiszásokat is megszólította Nagykanizsán

VIDEÓ
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.25. szerda, 18:00
Csiki Varga Tamás
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új erőre kaphatnak a béketárgyalások, mégis mindenre drónok zuhannak - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Tárgyalások folytak Floridában Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői között. Zelenszkij szerint a valós előrelépéshez elnöki szintű találkozókra lesz szükség, európai tagállamok bevonásával. Az oroszok kedden majd minden ukrán megyét támadtak, drónok százai hullottak az országra. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Betelt a pohár a magyar iskolákban: sztrájkra készülhet több tízezer dolgozó

A felmérés szerint a dolgozók 94 százaléka már egy kétórás figyelmeztető sztrájkban is részt venne.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian military says US is 'negotiating with itself' after Trump says Tehran wants deal 'so badly'

Meanwhile, Iran says "non-hostile" ships can pass through the Strait of Hormuz. On Tuesday, Donald Trump claimed Iran had given the US "a very big present" during talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 10:10
Tízméteres óriás életéért küzdenek a német partoknál – videó
2026. március 25. 08:56
A kormányzó párt nyerte a dániai előre hozott választást, de a neheze csak most jön
×
×