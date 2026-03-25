„Semmi nem lesz a régi” – fenyegető üzenetet küldött Irán

„Az olyanok, mint mi, sosem találnak közös nevezőre az olyanokkal, mint maguk (...) Az első nap leszögeztük és ma is így gondoljuk: közülünk senki nem fog megegyezni, sem most, sem máskor” – jelentette ki Ebrahim Zolfakari az iráni állami televízióban közzétett, előre felvett videoüzenetében.

A szóvivő azt vetette Donald Trump amerikai elnök szemére, hogy „a stratégiai erő, amelyről annyit beszélt, stratégiai kudarccá vált”, valamint arra intette, „ne próbálja a vereséget tárgyalásként beállítani”.

Leszögezte, hogy a régió stabilitását egyedül az iráni fegyveres erők képesek garantálni és kiemelte,

„semmi nem lesz a régi” – beleértve az energiaárakat is –, ameddig Washington ezt el nem fogadja.

Az iráni vezetés korábban már leszögezte, nem bocsátkozik egyeztetésekbe az Egyesült Államokkal, miután az kétszer is – magas szintű tárgyalások közepette – támadást intézett Irán ellen az utóbbi két évben.

Trump a héten azt közölte, tárgyalások zajlanak a teheráni vezetéssel, hozzátéve, hogy a megbeszéléseket amerikai részről Steve Witkoff, a békemissziókért felelős elnöki különleges megbízott, valamint Jared Kushner, az elnök veje vezeti, és bekapcsolódott J. D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter is.