Alexander Dobrindt: a globális válságok miatt a diákokat fel kell készíteni a vészhelyzetekre

A miniszter szerint ezzel tulajdonképpen két legyet lehetne ütni egy csapásra. A polgári védelem kötelező oktatása nemcsak a diákok számára hasznos és fontos, de családjaik is kamatoztathatnának ebből.

A globális válságok miatt a diákokat fel kell készíteni a vészhelyzetekre. Legyen szó akár különböző támadásokról, akár természeti katasztrófákról vagy épp áramkimaradásokról, a cselekvéshez szükséges információk csakis előnyükre válnának – idézte az ARD közszolgálati médium a minisztert.

Ebből kiindulva a polgári védelemnek szilárdan be kell épülnie az iskolai tantervekbe

– tette hozzá.

„A megelőzés biztonságot jelent” – érvelt a Bild című lapnak nyilatkozva a német kormányban a kisebbik keresztény pártot, a CSU-t képviselő miniszter. „Diákjainkból éleslátású szakértők válhatnak” – mondta még, utalva arra, hogy az így szerzett ismeretekkel családjukat is „megfertőzhetik” majd.

Mindennek ellenére Dobrindt a kötelező órák tekintetében egyelőre nem volt túlságosan szigorú. Indítványa szerint az indulást félévente két kötelező tanóra jelentené.

A hallgatóknak a gyakorlati cselekvéshez szükséges ismereteket kellene elsajátítaniuk.

A belügyminiszter már tavaly ősszel jelezte, hogy nagy súlyt kíván helyezni a polgári védelem és a katasztrófaelhárítás bővítését célzó tervekre. Ennek kapcsán akkor egyfajta „lakosságvédelmi paktumról” beszélt. Ennek megvalósításába 2029-ig több milliárd eurót fektetnének be.

A tárcavezető most mindezt megerősítette. Tervei szerint a „paktumot”, beleértve a kötelező iskolai oktatást, megvitatják a tartományi belügyminiszterek júniusra tervezett konferenciáján.