2026. március 23. hétfő Emőke
Students with arms raised in classroom
Nyitókép: Compassionate Eye Foundation/Rob/Getty Images

Alexander Dobrindt: a globális válságok miatt a diákokat fel kell készíteni a vészhelyzetekre

A globális válságokra hivatkozva újabb javaslatot terjesztett elő a német belügyminiszter. A kancellár, Friedrich Merz egyik fő bizalmasának számító Alexander Dobrindt ezúttal azt indítványozta, hogy az iskolai tantervekben kötelező tárgyként szerepeljen a polgári védelmi oktatás.

A miniszter szerint ezzel tulajdonképpen két legyet lehetne ütni egy csapásra. A polgári védelem kötelező oktatása nemcsak a diákok számára hasznos és fontos, de családjaik is kamatoztathatnának ebből.

A globális válságok miatt a diákokat fel kell készíteni a vészhelyzetekre. Legyen szó akár különböző támadásokról, akár természeti katasztrófákról vagy épp áramkimaradásokról, a cselekvéshez szükséges információk csakis előnyükre válnának – idézte az ARD közszolgálati médium a minisztert.

Ebből kiindulva a polgári védelemnek szilárdan be kell épülnie az iskolai tantervekbe

– tette hozzá.

„A megelőzés biztonságot jelent” – érvelt a Bild című lapnak nyilatkozva a német kormányban a kisebbik keresztény pártot, a CSU-t képviselő miniszter. „Diákjainkból éleslátású szakértők válhatnak” – mondta még, utalva arra, hogy az így szerzett ismeretekkel családjukat is „megfertőzhetik” majd.

Mindennek ellenére Dobrindt a kötelező órák tekintetében egyelőre nem volt túlságosan szigorú. Indítványa szerint az indulást félévente két kötelező tanóra jelentené.

A hallgatóknak a gyakorlati cselekvéshez szükséges ismereteket kellene elsajátítaniuk.

A belügyminiszter már tavaly ősszel jelezte, hogy nagy súlyt kíván helyezni a polgári védelem és a katasztrófaelhárítás bővítését célzó tervekre. Ennek kapcsán akkor egyfajta „lakosságvédelmi paktumról” beszélt. Ennek megvalósításába 2029-ig több milliárd eurót fektetnének be.

A tárcavezető most mindezt megerősítette. Tervei szerint a „paktumot”, beleértve a kötelező iskolai oktatást, megvitatják a tartományi belügyminiszterek júniusra tervezett konferenciáján.

Orbán Viktor: Európa lelkéért harcolunk, el akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani az Európai Uniót
Budapesten, a Millenárison rendezték meg itthon az első Patrióta nagygyűlést, amelyen számos neves külföldi politikus személyesen felszólalva vagy videóüzenetben biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt a támogatásáról. Beszédet mondott többek között a francia Marine Le Pen, az olasz Matteo Salvini, a spanyol Santiago Abascal, valamint a holland Geert Wilders. Az osztrák Herbert Kickl, valamint a cseh Andrej Babis videóüzenetet küldött az eseményre.
 

Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

