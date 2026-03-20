Ilyen se volt még: az iráni légvédelem leszedte az amerikaiak legyőzhetetlennek hitt vadászgépét – videó

Egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy Irán feletti harci bevetés során megsérült – írja a Defence Blog híradása nyomán a vg.hu. Az esetet az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) is jelentette.

Két forrás szerint az F-35-öst az Irán feletti repülése közben érte találat. A gép ezután kitért, és a térségben lévő egyik amerikai bázison szállt le.

A Centcom szóvivője, Tim Hawkins kapitány közleményben erősítette meg az esetet: elmondása szerint a repülőgép „Irán felett harci bevetést” teljesített, amikor kényszerleszállásra kényszerült. „A gép biztonságosan leszállt, a pilóta állapota stabil – mondta Hawkins. – Az eset kivizsgálás alatt áll.”

Az Iráni Forradalmi Gárda egy videofelvételt is közzétett arról, ahogy célba veszi és eltalálja az F-35-öst, ám a felvétel hitelességét független forrás még nem erősítette meg:

A jelentett támadás az első ismert eset lenne az iráni háborúban, amikor iráni erők megrongáltak egy amerikai, személyzettel repülő katonai repülőgépet.

Az F-35 egy ötödik generációs, lopakodó vadászgép, amelyet légi fölény kivívására, csapásmérésre és felderítésre terveztek vitatott környezetben. Alacsony észlelhetőségű kialakítása a radaros felderítés csökkentését szolgálja, miközben fejlett szenzorai helyzetképet és célmegjelölési képességeket adnak.

A harci sérülést követő kényszerleszállás a szokásos műveleti eljárások része: ilyenkor a repülőgép a legközelebbi megfelelő repülőtérre tér be, minimalizálva a pilóta kockázatát, és lehetővé téve a platform átvizsgálását és javítását.