2026. március 20. péntek Klaudia
Ilyen se volt még: az iráni légvédelem leszedte az amerikaiak legyőzhetetlennek hitt vadászgépét – videó

Infostart

Kényszerleszállást volt kénytelen végrehajtani egy amerikai F-35-ös lopakodó harci repülő, miután találatot kapott Irán felett.

Egy amerikai F-35-ös vadászrepülőgépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania egy közel-keleti amerikai légibázison, miután egy Irán feletti harci bevetés során megsérült – írja a Defence Blog híradása nyomán a vg.hu. Az esetet az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (Centcom) és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) is jelentette.

Két forrás szerint az F-35-öst az Irán feletti repülése közben érte találat. A gép ezután kitért, és a térségben lévő egyik amerikai bázison szállt le.

A Centcom szóvivője, Tim Hawkins kapitány közleményben erősítette meg az esetet: elmondása szerint a repülőgép „Irán felett harci bevetést” teljesített, amikor kényszerleszállásra kényszerült. „A gép biztonságosan leszállt, a pilóta állapota stabil – mondta Hawkins. – Az eset kivizsgálás alatt áll.”

Az Iráni Forradalmi Gárda egy videofelvételt is közzétett arról, ahogy célba veszi és eltalálja az F-35-öst, ám a felvétel hitelességét független forrás még nem erősítette meg:

A jelentett támadás az első ismert eset lenne az iráni háborúban, amikor iráni erők megrongáltak egy amerikai, személyzettel repülő katonai repülőgépet.

Az F-35 egy ötödik generációs, lopakodó vadászgép, amelyet légi fölény kivívására, csapásmérésre és felderítésre terveztek vitatott környezetben. Alacsony észlelhetőségű kialakítása a radaros felderítés csökkentését szolgálja, miközben fejlett szenzorai helyzetképet és célmegjelölési képességeket adnak.

A harci sérülést követő kényszerleszállás a szokásos műveleti eljárások része: ilyenkor a repülőgép a legközelebbi megfelelő repülőtérre tér be, minimalizálva a pilóta kockázatát, és lehetővé téve a platform átvizsgálását és javítását.

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Az EU-csúcs csütörtöki napját követően Orbán Viktor éjszaka már rövid értékelést tartott, pénteken azonban bővebben is elemezte a helyzetet Brüsszelben. Mint mondta, „nem tekerték szőnyegbe és haza is engedik", mert „azt remélik a csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz", olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök úgy fogalmazott: április 12-én, a magyar választásokon lesz majd a második csata, amit meg kell vívnia.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Ali Mohammed Naini egy ellene irányuló, célzott légicsapásban vesztette életét. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő előző este úgy fogalmazott: „gyors váltások lesznek" a Forradalmi Gárda vezetőségének élén...
 

Őrült csapkodás - megint irányt váltott a forint

Elmozdultak a globális kamatvárakozások, óriásit erősödött a dollár. A forintot nagyon rángatják az elmúlt napokban. Reggel óta veszik az olajat, a forint pedig megy utána. Most éppen 393 alatt a forint az euróval szemben, de továbbra is nagy a csapkodás.

Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége

Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék! - köszönt be a neves pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk valódi kovászos kenyerét.

Israel hits Tehran with air strikes as Iranians mark Persian new year

Overnight, Iran also launched rounds of missiles at Jerusalem, and there have been further attacks on Gulf states.

