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Egy irodai alkalmazott nyomtatott dokumentumokat néz át egy íróasztalnál.
Nyitókép: Unsplash

A Belügyminisztérium felülvizsgálja a politikai alapon adott menedékjogokat

Infostart / MTI

A minisztérium az intézkedés közlésekor leszögezte: ha az érintettek személyesen megjelennek a meghallgatáson, lesz lehetőségük bemutatni jogállásukkal kapcsolatos álláspontjukat és bizonyítékaikat.

Májusban megindult a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata – közölte a Belügyminisztérium (BM).

„A Belügyminisztérium elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, ezért az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak” – áll a közleményben.

A menekültügyi hatóság az érintetteket a vizsgálatok megindításáról hivatalosan értesítette. Az értesítés egyúttal felhívást is tartalmaz a hatóság előtti személyes megjelenésre, ami a tényállás tisztázásának elengedhetetlen feltétele.

Amennyiben az érintettek a meghallgatáson személyesen megjelennek, lehetőségük nyílik jogállásukkal kapcsolatos álláspontjuk és bizonyítékaik bemutatására.

Amennyiben az érintettek nem jelennek meg, a menekültügyi hatóság a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján távollétükben hoz döntést. A döntéseket a hatóság minden esetben közli az érintettekkel. Amennyiben az érintett személy tartózkodási helye ismeretlen, a döntés közlése a jogszabályoknak megfelelően hirdetményi úton történik meg. A menekültügyi hatóság döntésével szemben az érintettek bírósági jogorvoslattal élhetnek – tudatta a minisztérium.

A BM felhívja a figyelmet arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az eljárások részleteiről a nyilvánosság pontos tájékoztatására kizárólag a menekülti jogállás visszavonásáról rendelkező határozatok jogerőre emelkedését követően kerülhet sor.

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Kezdőlap    Belföld    A Belügyminisztérium felülvizsgálja a politikai alapon adott menedékjogokat

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