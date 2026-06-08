Baj történt, aki teheti, kerülje el az M3-ast

Az Útinform tájékoztatása szerint a 279-es kilométernél mindkét irányban lezárták az autópályát, emiatt a 265-ös kilométernél a Vásárosnamény felé haladókat a 49-es főút irányába terelik, és Budapest felé is csak itt lehet felhajtani az M3-asra.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 8-as főúton Jánosháza után néhány km-rel szintén súlyos baleset történt. A 119-es km-nél két személyautó frontálisan karambolozott. A forgalmat megállították.

Tovább erősödik a reggeli forgalom a főváros irányába, lassulás és torlódás okoz menetidőnövekedést:

az M6-os autópályán Érd és az M0-s autóút között, a kiépített terelésnél,

a 10-es főúton a solymári körforgalomtól és

a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően

– figyelmeztet az Útinform.