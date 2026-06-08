ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.19
usd:
309.03
bux:
133925.66
2026. június 8. hétfő Medárd
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Baj történt, aki teheti, kerülje el az M3-ast

Infostart / MTI

Két személyautó összeütközött hétfő reggel az M3-as autópálya vásárosnaményi lehajtójánál. Egy ember megsérült, a baleset miatt a rendőrök a Vásárosnamény felé közlekedőket az őri lehajtónál leterelik a sztrádáról – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Az Útinform tájékoztatása szerint a 279-es kilométernél mindkét irányban lezárták az autópályát, emiatt a 265-ös kilométernél a Vásárosnamény felé haladókat a 49-es főút irányába terelik, és Budapest felé is csak itt lehet felhajtani az M3-asra.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 8-as főúton Jánosháza után néhány km-rel szintén súlyos baleset történt. A 119-es km-nél két személyautó frontálisan karambolozott. A forgalmat megállították.

Tovább erősödik a reggeli forgalom a főváros irányába, lassulás és torlódás okoz menetidőnövekedést:

  • az M6-os autópályán Érd és az M0-s autóút között, a kiépített terelésnél,
  • a 10-es főúton a solymári körforgalomtól és
  • a 11-es főúton Budakalásztól kezdődően

– figyelmeztet az Útinform.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Baj történt, aki teheti, kerülje el az M3-ast

baleset

sérült

torlódás

m3-as autópálya

vásárosnamény

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – nagyüzem indul

Vizsgálóbizottságok, képviselői fizetések és politikai reklámok – nagyüzem indul

Kétnapos ülésre készül az Országgyűlés. A képviselők hétfőn megválasztják négy parlamenti vizsgálóbizottság tisztségviselőit és tagjait, a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság vezetőiről és tagjairól azonban csak az azt követő héten szavaznak majd. A képviselők fizetése is napirendre kerül.
 

Komoly ígérettel kezdte a hetet Magyar Péter

Kemény kritikát fogalmazott meg a házelnök

VIDEÓ
Összefogás nélkül segíteni sem lehet. Gáncs Kristóf, Inforádió, Aréna
Miért nincs a Balatonnak igazi gazdája? Pach Gábor, Inforádió, Aréna
Miért bízunk jobban az AI-ban, mint egymásban? Rab Árpád, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.08. hétfő, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

Figyelmeztette a világ kormányait Mathias Cormann, az OECD főtitkára, hogy ne egyoldalú lépésekkel próbálják megadóztatni a nagy technológiai vállalatokat, mert a széttöredezett megközelítés mindenkinek árt. A felhívás azután hangzott el, hogy egyre több ország kezdte el fontolgatni a saját digitális adó bevezetését, miután a 2021-es nemzetközi megállapodás megvalósítása elakadt – írta meg a Financial Times.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mentőöv érkezhet ősszel: az uniós források 94 százalékát is megszerezheti Magyarország

Mentőöv érkezhet ősszel: az uniós források 94 százalékát is megszerezheti Magyarország

A jelenlegi uniós költségvetési ciklusban Magyarország elméletileg csaknem 57 milliárd euróhoz juthatna hozzá támogatások és kedvezményes hitelek formájában.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel hits Iran with air strikes after Tehran fires missiles at northern Israel

Israel hits Iran with air strikes after Tehran fires missiles at northern Israel

It's the first time Iran and Israel have attacked each other's territory since a ceasefire began in April. Donald Trump had urged Israel not to retaliate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 8. 09:14
Komoly ígérettel kezdte a hetet Magyar Péter
2026. június 8. 08:34
Kigyulladt egy zalakarosi szálloda alagsora
×
×