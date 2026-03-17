Infostart.hu
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
Missile launch at night. The elements of this image furnished by NASA.
Nyitókép: Elen11/Getty Images

ENSZ: Izrael háborús bűncselekményt követett el

Infostart / MTI

Izrael jelenleg nem tagja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, és a sajtónak az üggyel kapcsolatos megkereséseire egyelőre nem reagált.

Izrael háborús bűncselekményt követett el a teheráni Evin börtön tavaly júniusi bombázásával - vélekedett hétfőn közzétett jelentésében az ENSZ Iráni Független Nemzetközi Tényfeltáró Missziójának vezetője.

Sara Hossain az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén mutatta be a jelentést – amely az áldozatokkal és szemtanúkkal készített interjúk, műholdfelvételek és egyéb dokumentumok alapján készült –, és megalapozottnak nevezte azt a megállapítást, hogy „Izrael szándékosan hajtott végre olyan támadást egy civil létesítmény ellen amelyben 80 ember, köztük egy gyermek és nyolc nő életét vesztette”.

A jelentéstevő azt is kijelentette, hogy az iráni háború egyre több iráni civil halálát okozza. Ez pedig arra késztetheti az iráni vezetést, hogy a tavalyi légicsapások után kialakult helyzethez hasonlóan – amikor megnövekedett az országban végrehajtott kivégzések száma - az idén még keményebben lépjen fel az ellenzékkel szemben – tette hozzá. „A vizsgálatainkból levonható fő tanulság ebben az összefüggésben az, hogy a külső katonai beavatkozás nem hoz érdemi változást, mert nem biztosít elszámoltathatóságot, a belső elnyomás fokozódásának a kockázatát viszont növeli” – mondta.

Mai Szato, az ENSZ által kinevezett iráni emberi jogi szakértő szintén aggodalmát fejezte ki az Iránban fogva tartottak száma miatt, akiknek egy jelentős részét a januári tömegtüntetések során vették őrizetbe. Elmondta, hogy ezen fogvatartottak nem tudták felvenni a kapcsolatot a rokonaikkal, miközben az élelmiszer és a gyógyszer is fogytán van már az iráni börtönökben.

A teheráni Evin börtön – amely az idén indított amerikai-izraeli légicsapásokban is megrongálódott – elsősorban arról ismert, hogy az iráni vezetés ott tartja őrizetben a politikai foglyokat.

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól

Így szabadíthatják fel az amerikaiak a Hormuzi-szorost – részletes elemzés Resperger Istvántól
Elsősorban a mérete a magyarázat arra, hogy Irán miért tudja gyorsan és olcsón blokkolni, az ellenségei pedig miért csak lassan és nehezen képesek újra hajózhatóvá tenni a szorost – mondta az InfoRádióban a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Az ezredes szerint az amerikaiaknak uralniuk kell a szigetvilágot, illetve a Hormuzi-szoros környékét, és meg kell akadályozniuk, hogy a tengerszoros 50-60 kilométeres körzetében katonai eszközök és erők legyenek.
 

Pásztor Szabolcs az Arénában: az LNG-re váltás csak egy újabb függőség

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Török segítséggel pörgetné fel az olajexportját Irak

Ezek a legjobb ingázóvárosok Budapest környékén

Azt vizsgálták meg, hogy az agglomeráció városai hogyan alkalmazkodnak a hibrid munkavégzés terjedéséhez, és mely települések képesek egyidejűleg biztosítani a kiváló közlekedést, a magas életminőséget és a professzionális munkakörnyezet feltételeit.
Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna.

A fél világ ezt eszi, nálunk mégis alig ismerik az egymagvú tököt - itt az ideje hát, hogy foglalkozzunk vele! Hallottatok már a chayotéról?

The attack on the US embassy in Baghdad is described as "the most intense assault" since the war broke out while European leaders condemn the escalating conflict between Israel and Hezbollah.

