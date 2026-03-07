ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 7. szombat
Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által közreadott kép a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szoros déli partjainál tartott iráni hadgyakorlatról 2026. február 17-én.
Nyitókép: Sephanews

Irán komoly bejelentést tett a békéről

Infostart / MTI

Irán felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen - jelentette be szombaton az iráni elnök, hozzátéve, hogy hazája csak akkor kezdené újra a műveleteket, ha ezen országok felől támadás érné.

Maszúd Peszeskján az iráni állami televízió által korábban felvett beszédében elmondta, hogy a döntést az Iránt vezető háromtagú átmeneti tanács - amelynek ő is tagja - jóváhagyta.

"A magam részéről bocsánatot kérek a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott (...) Úgy gondolom, diplomáciai megoldást kell keresnünk" - hangsúlyozta, egyúttal azt is közölte, a műveletek az iráni fegyveres erők soraiban a támadás nyomán keletkezett "kommunikációs hibák" miatt történtek. Hozzátette, hogy az átmeneti tanács már kapcsolatba lépett az ügyben a hadsereggel.

Iránban a hadsereg mellett az iráni Forradalmi Gárda is hajt végre katonai műveleteket, ez utóbbi azonban csak a síita állam legfelsőbb politikai és vallási vezetőjének tartozik számadással. Az országot ezen tisztségében vezető Ali Hamenei február 28-án vesztette életét légicsapásokban, és az új legfelső vezető személyéről egyelőre nem született döntés.

Peszeskján kitért az Egyesült Államok által támasztott, Irán feltétlen megadását váró feltételre is, olyan álomnak nevezve a követelést, "amely velük együtt száll sírba".

Irán az őt érő amerikai-izraeli támadások február 28-i kezdete óta több támadást intézett a Perzsa-öböl országai, az Egyesült Arab Emírségek, Katar, Bahrein, Omán és Szaúd-Arábia ellen részben azzal az indokkal, hogy a síita állam elleni műveletek közül többet az ott lévő amerikai támaszpontokról indítottak.

Más kérdés, hogy a bejelentés után újabb támadás érte Szaúd-Arábiát. A portfolio.hu szerint ez azért lehetséges, mert jelenleg nem egyöntetű az iráni vezetés.

