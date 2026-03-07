ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk a Polgári Ellenállás demonstrációján a budapesti Szőlő utcai javítóintézet elõtt 2025. december 14-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megvan a Szőlő utcai ingatlan ára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Megkezdődött az óbudai Szőlő utcában található, korábban javítóintézetként működő ingatlan értékesítési folyamata. Az állami tulajdonú épületegyüttes kikiáltási ára több mint 2,6 milliárd forint.

Az E-árverés felületén közzétett adatok szerint a Budapest III. kerületében fekvő ingatlan kikiáltási ára pontosan 2 653 770 000 forint. Az árverésre bocsátást megelőzően a kormány a javítóintézeti rendszer teljes átalakításáról döntött, amelynek keretében a Szőlő utcai intézményt január 20-án azonnali hatállyal megszüntették - írja a 444.hu.

Az érdeklődők 2026. március 12-én tekinthetik meg az ingatlant. A hivatalos licitnapló 2026. március 13-án nyílik meg. Az árverés várhatóan március 17-én zárul.

Az intézmény bezárását követően a Belügyminisztérium jelezte, hogy a jövőben nem kíván belügyi szakmai feladatokat ellátni az érintett területen, így a vagyonkezelői jog megszűnt. Bár Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata korábban kezdeményezte az ingatlanegyüttes térítésmentes átvételét – azzal a céllal, hogy az épületek elbontása után közparkot alakítsanak ki a területen –, az állam végül a nyílt piaci értékesítés mellett döntött.

A javítóintézeti rendszer központosítása nyomán a korábban itt elhelyezett lányokat a rákospalotai intézménybe, a fiúkat pedig az aszódi, debreceni és nagykanizsai egységekbe irányították át.

Kezdőlap    Gazdaság    Megvan a Szőlő utcai ingatlan ára

árverés

ingatlan

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

A 2022 és 2025 közötti négy évben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értéke összesen 1 százalékkal nőtt. Ez a stagnálással felérő teljesítmény messze a leggyengébb a másik három V4-ország valamint két további szomszédunk, Horvátország és Románia hasonló adatával összevetve. Grafikonokon tekintjük át az elmúlt évek tendenciáit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt - megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drone strike near Dubai airport as Iran's president apologises to Gulf nations for attacks

Drone strike near Dubai airport as Iran's president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won't attack first - but Qatar defence ministry says it has intercepted a missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 10:55
Példátlan fegyverkezésbe kezd az USA
2026. március 7. 09:28
Mennyiségi korlátozás egy magyar benzinkútnál
×
×