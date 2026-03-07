Megvan a Szőlő utcai ingatlan ára

Az E-árverés felületén közzétett adatok szerint a Budapest III. kerületében fekvő ingatlan kikiáltási ára pontosan 2 653 770 000 forint. Az árverésre bocsátást megelőzően a kormány a javítóintézeti rendszer teljes átalakításáról döntött, amelynek keretében a Szőlő utcai intézményt január 20-án azonnali hatállyal megszüntették - írja a 444.hu.

Az érdeklődők 2026. március 12-én tekinthetik meg az ingatlant. A hivatalos licitnapló 2026. március 13-án nyílik meg. Az árverés várhatóan március 17-én zárul.

Az intézmény bezárását követően a Belügyminisztérium jelezte, hogy a jövőben nem kíván belügyi szakmai feladatokat ellátni az érintett területen, így a vagyonkezelői jog megszűnt. Bár Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata korábban kezdeményezte az ingatlanegyüttes térítésmentes átvételét – azzal a céllal, hogy az épületek elbontása után közparkot alakítsanak ki a területen –, az állam végül a nyílt piaci értékesítés mellett döntött.

A javítóintézeti rendszer központosítása nyomán a korábban itt elhelyezett lányokat a rákospalotai intézménybe, a fiúkat pedig az aszódi, debreceni és nagykanizsai egységekbe irányították át.