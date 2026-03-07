Hatalmas Fucsovics-bravúr

A világranglistán 56. játékosra a selejtezőből érkezett ausztrál Christopher O'Connell búcsúztatása után, pénteken a verseny titkos favoritjaként emlegetett Musetti várt a 64 között. A 24 éves ellenfél tavaly mutatkozott be a top 10-ben, kétszer nyert Davis Kupát, bronzérmes volt a párizsi olimpián, és a januári Australian Openen kétszettes előnyről kellett feladnia negyeddöntőjét a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovic ellen.

Első találkozójukon így nem a 34 éves magyarnak kedveztek az előjelek a - színvonala miatt - "ötödik Grand Slamnek" is nevezett tornán. Erre rácáfolva remekül kezdett, 4:1-re elhúzott, és noha riválisa 4:4-nél utolérte őt, innentől egyre hatékonyabban bombázta Musetti egykezes fonákját. A taktika bevált, 6:5-nél a kissé megzavarodott ellenfél még hárította Fucsovics első szettlabdáját, a másodiknál viszont már kiütött egy röptét.

A folytatásban a nyíregyházi sportoló hárított egy bréklabdát, majd ellenállhatatlan játékkal meg sem állt 5:0-ig, és onnan már nem engedte vissza a meccsbe Musettit.

Ezzel pályafutása során először nyert kemény pályán top 10-es játékos ellen, először vert top 5-ös ellenfelet, és másodszor jutott a 32 közé a kaliforniai sivatagban.

A harmadik körben ugyancsak kiemelt rivális vár Fucsovicsra a 30. helyen rangsorolt francia Arthur Fils (32.) személyében.