ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Teherszállító repülõgép száll fel a ciprusi Akrotíriben mûködõ brit légitámaszpontól 2026. március 6-án, az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet hetedik napján. A Keir starmer vezette munkáspárti brit kormány engedélyezte az Egyesült Államoknak brit légitámaszpontok használatát védelmi mûveletek végrehajtására, az Irán elleni támadásokban azonban állítása szerint nem vesz részt.
Nyitókép: Pétrosz Karadzsiasz

Példátlan fegyverkezésbe kezd az USA

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok hadiipari vállalatai megnégyszerezik a különleges osztályú fegyverzet gyártását - közölte Donald Trump amerikai elnök, miután a Fehér Házban fogadta a védelmi ipar legnagyobb cégeinek vezetőit.

Az amerikai elnök a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében beszámolt arról, hogy a gyártás felfuttatása már az előző hónapokban megkezdődött, és a cél a lehető legnagyobb mennyiségű készlet előállítása. Hozzátette, hogy az úgynevezett közép- és felső-középosztályú hadianyagból, amelyet az amerikai hadsereg Iránban bevet, valamint a közelmúlt Venezuelában is alkalmazott, "gyakorlatilag korlátlan" az ellátás.

A Fehér Házban tartott tanácskozáson többek között a Boeing, a Northrop Grumman, a Raytheon és a Lockheed Martin vezető tisztségviselői vettek részt.

Kőolajár

Donald Trump szintén pénteken azt ígérte, hogy az iráni műveletek miatt megemelkedett kőolajárak gyorsan csökkenni fognak, amint a konfliktus a megoldáshoz közelít.

Chris Wright energiaügyi miniszter a Fox News hírtelevíziónak nyilatkozva azt hangoztatta, hogy a magasabb kőolajárak időszaka "legfeljebb hetekig" tarthat, miközben Doug Burgum belügyminiszter ugyanott kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Venezuela között kialakult együttműködés segíthet az országon belüli üzemanyagárak leszorításában.

Az Irán elleni katonai művelet megindítása, február 28-a után eltelt 5 napban az Egyesült Államokon belül 10 százalékot meghaladó mértékben emelkedett az üzemanyagok ára a töltőállomásokon.

Az amerikai külügyminisztérium pénteken azt közölte, hogy már 27 ezer amerikai állampolgárnak sikerült visszajutnia hazájába a konfliktus által érintett közel-keleti régióból, részben a kormányzat által szervezett ingyenes bérelt repülőgépeken. Az Egyesült Államok jeruzsálemi nagykövetsége arról számolt be, hogy a hétvégén buszok indulnak Izraelen belül Tel Avivból és Jeruzsálemből az egyiptomi Tabába, hogy segítsék az amerikai állampolgárok távozását.

Hadihelyzet

Az amerikai hadsereg közel-keleti régióért felelős Központ Parancsnokságának pénteki összefoglalója szerint az amerikai katonai akció első hetében az amerikai erők 3 ezer iráni célpont ellen indítottak támadást, és az iráni haditengerészet 43 hajóját semmisítették meg vagy okoztak súlyos károsodást.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője pénteken adott tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy az iráni tengeri erők "bevetésre alkalmatlanok".

A sajtótitkár egyben élesen bírálta a Kongresszus képviselőházának azon demokrata tagjait, akik a csütörtöki szavazáson elutasították az Irán elleni határozati javaslat elfogadását. Az alsóház demokrata tagjainak mintegy negyede, 53 képviselő utasította el azt a republikánus határozati javaslatot, amely Iránt "a terrorizmus legnagyobb állami szponzoraként" bélyegezte meg.

Karoline Leavitt emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államokban hosszú ideig teljes kétpárti egyetértés övezte Irán megítélését, ami különösen a nyugati világban politikai "alapvetés".

Az Irán elítélő javaslatot csütörtökön 372-53 arányban hagyta jóvá a törvényhozás.

Kezdőlap    Gazdaság    Példátlan fegyverkezésbe kezd az USA

donald trump

fegyver

irán

kőalaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Újabb hatalmas izraeli csapás érte Teheránt, kezd kiéleződni az ellentét az iráni politikai és katonai vezetés között – Híreink az iráni háborúról szombaton

Szombaton már nyolcadik napjába lépett az iráni háború. Izrael újabb nagyszabású csapássorozat hajtott végre a perzsa állam fővárosa, Teherán ellen, a Mehrabad repülőtér lángra kapott. Pár órával később Irán a zsidó állam elleni támadással válaszolt. Folytatódik Irán arab öbölállamok elleni akciója is: Szaúd-Arábia azt jelentette, hogy a Sajbah olaj- és gázmező felé tartó 16 drón semlegesítettek, Dubaj légvédelme pedig szintén lelőtt támadóeszközöket. Délelőtt az iráni politikai vezetés jelezte, hogy befejezik az arab államok támadását, de nagyon úgy fest, hogy a hadsereg és a Forradalmi Gárda ezt máshogy gondolja. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta

KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta

Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drone strike near Dubai airport as Iran’s president apologises to Gulf nations for attacks

Drone strike near Dubai airport as Iran’s president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won’t attack first - but Qatar defence ministry says it has intercepted a missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 09:28
Mennyiségi korlátozás egy magyar benzinkútnál
2026. március 7. 07:00
Újra megszólalt a gödi polgármester, elmagyarázta a helyzetet
×
×