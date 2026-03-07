Rakéta csapódott a dubaji repülőtérbe, kitört a pánik

Kaotikus jelenetek játszódtak le a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren, miután egy Iránból indított, de a légvédelem által megsemmisített rakéta maradványai a repülőtér közvetlen közelében értek földet.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy az utasok fejvesztve menekülnek a terminálokon keresztül, miközben a biztonsági erők megkezdték a terület kiürítését.

A beszámolók szerint a légvédelmi rendszerek sikeresen hatástalanították a fenyegetést, azonban a lehulló darabok miatt a repülőtér működését ideiglenesen felfüggesztették.

? BREAKING: Panic inside Dubai International Airport ?? after debris from an intercepted Iranian missile ?? reportedly fell near the area. Videos show passengers running through terminals as security moves in. Dubai airport incident, missile interception, Iran tensions, Middle… pic.twitter.com/e35L5bOck1 — War Tracker X (@WarTrackerX) March 6, 2026

Más felvételeken az látszik, hogy egy drón csapódik a repülőtérre. A vélhetően Iránból indított indított drón találta el a 3-as terminál „A” épületrészének közvetlen környezetét. A becsapódást hatalmas robbanás kísérte, ami miatt azonnal megkezdték a létesítmény kiürítését.

A rakétatámadás még péntek este történt, a dróntámadás azonban már szombaton délelőtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon MEGA Aviation (@megaaviation) által megosztott bejegyzés

Bár a repülőtéri infrastruktúra nem szenvedett közvetlen találatot, a pszichológiai hatás és a logisztikai fennakadás jelentős - legalábbis erről szólnak az első jelentések.

Közben a portolio.hu interjút készített egy Dubajban élő magyar nővel. Ő arról beszélt, hogy "mi jelenleg biztonságban érezzük magunkat, hiszen Dubaj felett a világ egyik legfejlettebb, réteges rakétavédelmi rendszere található, amely azonnal kifogástalanul működésbe lépett. Az első 36 órában rekordmennyiségű, több mint 700 támadás érte az Emirátusokat, ebből azonban egy sem ért célba.

Amilyen kár keletkezett az épületekben, azt mind megsemmisített rakéták vagy drónok darabjai okozták".