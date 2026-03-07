ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Füst tör a magasba egy iráni dróntámadást követõen a Dubaji nemzetközi repülõtér közelében 2026. március elsején. A világ legforgalmasabb nemzetközi repülõtere határozatlan idõre felfüggesztette a forgalmat. Az iráni állami média a mai napon megerõsítette, hogy Ali Hamenei ajatollah, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje meghalt az amerikai-izraeli légicsapásokban. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án megtámadta Iránt. A síita állam válaszul rakétákkal támadja Izraelt és a szomszédos arab országokban levõ amerikai katonai célpontokat.
Nyitókép: Altaf Kadri

Rakéta csapódott a dubaji repülőtérbe, kitört a pánik

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rakétatámadás érte a dubai repülőteret, majd dróntámadást is elszenvedtek. Az utóbbi azután történt, hogy az iráni elnök arról beszélt: országa felfüggeszti támadásait a szomszédos országok ellen.

Kaotikus jelenetek játszódtak le a Dubaji Nemzetközi Repülőtéren, miután egy Iránból indított, de a légvédelem által megsemmisített rakéta maradványai a repülőtér közvetlen közelében értek földet.

A közösségi médiában megjelent felvételeken látható, ahogy az utasok fejvesztve menekülnek a terminálokon keresztül, miközben a biztonsági erők megkezdték a terület kiürítését.

A beszámolók szerint a légvédelmi rendszerek sikeresen hatástalanították a fenyegetést, azonban a lehulló darabok miatt a repülőtér működését ideiglenesen felfüggesztették.

Más felvételeken az látszik, hogy egy drón csapódik a repülőtérre. A vélhetően Iránból indított indított drón találta el a 3-as terminál „A” épületrészének közvetlen környezetét. A becsapódást hatalmas robbanás kísérte, ami miatt azonnal megkezdték a létesítmény kiürítését.

A rakétatámadás még péntek este történt, a dróntámadás azonban már szombaton délelőtt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

MEGA Aviation (@megaaviation) által megosztott bejegyzés

Bár a repülőtéri infrastruktúra nem szenvedett közvetlen találatot, a pszichológiai hatás és a logisztikai fennakadás jelentős - legalábbis erről szólnak az első jelentések.

Közben a portolio.hu interjút készített egy Dubajban élő magyar nővel. Ő arról beszélt, hogy "mi jelenleg biztonságban érezzük magunkat, hiszen Dubaj felett a világ egyik legfejlettebb, réteges rakétavédelmi rendszere található, amely azonnal kifogástalanul működésbe lépett. Az első 36 órában rekordmennyiségű, több mint 700 támadás érte az Emirátusokat, ebből azonban egy sem ért célba.

Amilyen kár keletkezett az épületekben, azt mind megsemmisített rakéták vagy drónok darabjai okozták".

Kezdőlap    Külföld    Rakéta csapódott a dubaji repülőtérbe, kitört a pánik

repülőtér

rakéta

dubaj

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

Siralmas négy évet zárt a magyar gazdaság régiós összevetésben

A 2022 és 2025 közötti négy évben a magyar gazdaság bruttó hozzáadott értéke összesen 1 százalékkal nőtt. Ez a stagnálással felérő teljesítmény messze a leggyengébb a másik három V4-ország valamint két további szomszédunk, Horvátország és Románia hasonló adatával összevetve. Grafikonokon tekintjük át az elmúlt évek tendenciáit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival

Kilenc bolt alkalmazását teszteltük három nap alatt - megnéztük, hol tudunk ténylegesen spórolni, és hol marad csak kényelmi funkció a digitális jelenlét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drone strike near Dubai airport as Iran's president apologises to Gulf nations for attacks

Drone strike near Dubai airport as Iran's president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won't attack first - but Qatar defence ministry says it has intercepted a missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 12:33
Joe Biden már nem gyógyítható, de állapota kezelhető
2026. március 7. 11:45
Donald Trump újabb országot nevezett meg, sejthető, hogy melyiket
×
×