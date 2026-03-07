Joe Biden már nem gyógyítható, de állapota kezelhető

A környezetében lévők fokozott fáradtságról számoltak be, amit az orvosi stáb a megterhelő sugárkezeléssel és hormonterápiával indokol. Biden ennek ellenére továbbra is aktív: jelenleg is dolgozik emlékiratain, és készül a közelgő nyilvános szerepléseire - írja az hu.euronews.com. A volt elnők egyébként pont tegnap vett részt Jesse Jackson temetésén.
Az elnöki stáb tavaly októberben tette közzé, hogy Joe Biden sugárterápián vesz részt a philadelphiai Penn Medicine központban. De kapott hormonterápiát is.
Bár orvosai szerint a diagnózis komoly, Biden környezete „bátorítónak” nevezi a terápiára adott válaszokat.
A volt elnök jelenleg családja körében, többek között dédunokája társaságában tölti idejét, miközben továbbra is elkötelezett hivatali utóéletének feladatai iránt.