Joe Biden volt amerikai elnök érkezik Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatására a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben.
Nyitókép: Nam Y. Huh

Joe Biden már nem gyógyítható, de állapota kezelhető

Infostart

Aggodalmukat fejezték ki Joe Biden közeli barátai az Egyesült Államok 46. elnökének egészségi állapota miatt. A 83 éves politikus kezelőorvosa megerősítette, hogy az agresszív prosztatarák már a csontokba is áttétet képzett, így a betegség jelenlegi szakaszában már nem gyógyítható, ám a folyamatos terápiával az életminőség fenntartható és az életút meghosszabbítható.

A környezetében lévők fokozott fáradtságról számoltak be, amit az orvosi stáb a megterhelő sugárkezeléssel és hormonterápiával indokol. Biden ennek ellenére továbbra is aktív: jelenleg is dolgozik emlékiratain, és készül a közelgő nyilvános szerepléseire - írja az hu.euronews.com. A volt elnők egyébként pont tegnap vett részt Jesse Jackson temetésén.

Chicago, 2026. március 6. Joe Biden volt amerikai elnök beszédet mond Jesse Jackson amerikai tiszteletes és polgárjogi aktivista nyilvános búcsúztatásán a chicagói Remény Házában 2026. fmárcius 6-án. A február 17-én, 84 éves korában elhunyt baptista tiszteletest március 7-én helyezik végsõ nyugalomra a chicagói Oak Woods temetõben. MTI/AP/Nam Y. Huh
Az elnöki stáb tavaly októberben tette közzé, hogy Joe Biden sugárterápián vesz részt a philadelphiai Penn Medicine központban. De kapott hormonterápiát is.

Bár orvosai szerint a diagnózis komoly, Biden környezete „bátorítónak” nevezi a terápiára adott válaszokat.

A volt elnök jelenleg családja körében, többek között dédunokája társaságában tölti idejét, miközben továbbra is elkötelezett hivatali utóéletének feladatai iránt.

daganatos betegség

joe biden

usa

