ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
338.36
bux:
121885.96
2026. március 7. szombat Tamás
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Donald Trump újabb országot nevezett meg, sejthető, hogy melyiket

Infostart / MTI

Kuba az összeomlás szélén áll, és már megegyezne az Egyesült Államokkal - jelentette ki pénteken Donald Trump amerikai elnök, hozzátéve, hogy a Havannával kapcsolatos ügyek kezelésével Marco Rubio külügyminisztert bízta meg.

"Nekünk rengeteg időnk van, de Kuba most, 50 év után készen áll" - szögezte le Trump a CNN amerikai hírtelevíziónak adott telefonos interjúban, hangsúlyozva, hogy Washington mindazonáltal jelenleg az Iránnal zajló háborúra összpontosít.

Az elnök csütörtökön már kijelentette azt is, hogy "csak idő kérdése", hogy az emberek az Egyesült Államokból hazatérjenek a karibi országba.

A korábban is gyengélkedő kubai gazdaság január óta jelentősen súlyosbodott, miután Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogását követően Washington nyomására leálltak a venezuelai olajszállítások a szigetre.

Az ENSZ februárban aggodalmát fejezte ki a kubai olajhiány miatt és humanitárius válság veszélyére figyelmeztetett.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump újabb országot nevezett meg, sejthető, hogy melyiket

kuba

megegyezés

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Már nem kell sokat várni, és a mindennapjaink része lesz az a technológia, amivel a gondolatainkkal irányíthatunk

Már nem kell sokat várni, és a mindennapjaink része lesz az a technológia, amivel a gondolatainkkal irányíthatunk

Kína három-öt éven belül a gyakorlatban is bevetheti az agy-számítógép interfész (BCI) technológiát – véli az egyik vezető kínai szakértő. Peking az új ötéves tervében a BCI-t a jövő kulcsfontosságú stratégiai iparágai közé sorolta. Az ázsiai nagyhatalom gyors ütemben igyekszik felzárkózni az amerikai vetélytársakhoz, köztük Elon Musk Neuralinkjéhez.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta

KSI és Snoop Dogg is beszállt az új őrületbe: vagyonokat égetnek el a fociban a hírességek, pedig a legtöbben óriásit buknak rajta

Egyre több híresség vásárol részesedést angol alsóbb ligás futballklubokban - most egy ötödosztályú csapatba vásárolta be magár egy influenszer.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drone strike near Dubai airport as Iran’s president apologises to Gulf nations for attacks

Drone strike near Dubai airport as Iran’s president apologises to Gulf nations for attacks

President Masoud Pezeshkian says Iran won’t attack first - but Qatar defence ministry says it has intercepted a missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 7. 11:29
Hajóvadászatra készül a Forradalmi Gárda
2026. március 7. 11:12
Irán komoly bejelentést tett a békéről
×
×