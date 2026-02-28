Nevet váltott a híres budapesti rendelőintézet

Az intézmény közlése szerint a névadás egyértelmű jelzése annak, hogy a hajdani szocialista stílusú irodaépületben nem csupán felújítás, hanem szemléletváltás is zajlik. A cél egy olyan gyermekbarát, interaktív és játékos környezet létrehozása, amely a kortárs művészet eszközeivel is segíti a gyerekek gyógyulását.

Azt írták:

az épület várótermeiben és folyosóin mostantól Simon András kifinomult és szellemes alkotásai jelennek meg, a gyermekek számára is megközelíthető, felfedezésre hívó formában.

A kórházi terek dekorációja a közeli Városliget erdei világát idézi, játékos elemek segítségével bemutatva az emberi test működését. Az arculatot a rendelők falain kortárs gyermekkönyv-illusztrátorok, többek között Rofusz Kinga, Szimonidesz Hajnalka és Szert-Szabó Dorottya munkái teszik teljessé.

A kórház Hermina úti rendelőintézete jelenleg több mint tízféle, sok esetben országos hatáskörű gyermekgyógyászati rendelőnek és ambulanciának ad otthont.

Az intézményben évente csaknem 50 ezer gyermek és családja fordul meg.

alapvető gyógyászati funkciók mellett olyan innovatív központok működnek itt, mint a Robotterápiás Központ, a Gyermek Sportegészségügyi Központ vagy a Közép-Európában is egyedülálló Fájdalomkezelő Centrum.

Az irodaépület az elmúlt években folyamatos, jórészt önerős és pro bono felújításon esett át, amely a következő években is folytatódik.