ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
318.89
bux:
126534.75
2026. február 28. szombat Elemér
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Bethesda Gyermekkórház Hermina úti épülete a névadó ünnepség napján, 2026. február 27-én. Az épület ezentúl a Bethesda Kórház Alapítvány néhai, nagyra becsült grafikusmûvész kurátora, Simon András nevét viseli.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Nevet váltott a híres budapesti rendelőintézet

Infostart / MTI

A Bethesda Gyermekkórház Hermina úti rendelőintézetének épülete ezentúl a Bethesda Kórház Alapítvány néhai, nagyra becsült grafikusművész kurátora, Simon András nevét viseli.

Az intézmény közlése szerint a névadás egyértelmű jelzése annak, hogy a hajdani szocialista stílusú irodaépületben nem csupán felújítás, hanem szemléletváltás is zajlik. A cél egy olyan gyermekbarát, interaktív és játékos környezet létrehozása, amely a kortárs művészet eszközeivel is segíti a gyerekek gyógyulását.

Azt írták:

az épület várótermeiben és folyosóin mostantól Simon András kifinomult és szellemes alkotásai jelennek meg, a gyermekek számára is megközelíthető, felfedezésre hívó formában.

A kórházi terek dekorációja a közeli Városliget erdei világát idézi, játékos elemek segítségével bemutatva az emberi test működését. Az arculatot a rendelők falain kortárs gyermekkönyv-illusztrátorok, többek között Rofusz Kinga, Szimonidesz Hajnalka és Szert-Szabó Dorottya munkái teszik teljessé.

A kórház Hermina úti rendelőintézete jelenleg több mint tízféle, sok esetben országos hatáskörű gyermekgyógyászati rendelőnek és ambulanciának ad otthont.

Az intézményben évente csaknem 50 ezer gyermek és családja fordul meg.

alapvető gyógyászati funkciók mellett olyan innovatív központok működnek itt, mint a Robotterápiás Központ, a Gyermek Sportegészségügyi Központ vagy a Közép-Európában is egyedülálló Fájdalomkezelő Centrum.

Az irodaépület az elmúlt években folyamatos, jórészt önerős és pro bono felújításon esett át, amely a következő években is folytatódik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Nevet váltott a híres budapesti rendelőintézet

bethesda gyermekkórház

hermina út

rendelőintézet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái

Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái
Az Egyesült és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, válasziul Irán a térségben Izraelt és a térségben működő amerikai támaszpontokat lőtte. A támadásoknak főként Iránban vannak civil áldozatai. A közösségi médiát elárasztották a támadásokról készült videók.
 

Már civil áldozatai is vannak a csapásoknak - hírek percről percre

Összeül a magyar Védelmi Tanács

Szijjártó Péter: halasszák el az utazást, regisztráljanak konzuli védelemre

Figyelmeztetést adott ki a Budapest Airport az iráni háború miatt

Donald Trump bejelentette: nagyszabású amerikai katonai akció indult Irán ellen

Megvan az iráni ellencsapás terve: áttételesen ütne vissza Amerikára

Elszabadulahtnak az olajárak az iráni háború miatt, lépni készül az olajkartell

Iráni háború - rendkívüli Aréna az InfoRádióban vasárnap este

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Orbán Viktor: ebben a vármegyében a cél nem a kétharmad, hanem a három harmad

Tizenegyedik állomására ért a kormánypártok háborúellenes gyűléssorozata, ezúttal Esztergomban gyűltek össze a DPK-sok. A miniszterelnök ismét beszédet mondott és kérdésekre válaszolt. Beszámolt arról is, hogyan tervezik megtörni Ukrajna olajblokádját, mennyi idő kellene a százhalombattai finomító más olajra való átállításához. Beszámolt arról is, hogy kiépült a magyar drónvédelmi rendszer.
 

Orbán Viktor terepszemlét tartott Százhalombattán

VIDEÓ
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
A pusztulás felé tart az Európai Unió? Győri Enikő, Inforádió, Aréna
Vége a Barátságnak: energiafegyver Magyarország ellen. Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.01. vasárnap, 18:00
Kis-Benedek József
biztonságpolitikai szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Lángba borult a Közel-Kelet, több országban zúgnak a rakéták, Dubajt bombázza az iráni haderő - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról

Ma reggel Izrael bejelentette: megelőző csapást indítottak Irán ellen. A katonai művelet az Egyesült Államokkal közösen történik, katonai célpontok mellett az iráni vezetőket is támadják. Teherán környékén több robbanásról is jöttek felvételek - helyi források szerint Izrael több napon át húzódó harcokkal számol. Donald Trump elnök bejelentést tett: a cél az atomprogram és a ballisztikus rakéták leszerelése, valamint az iráni iszlamista rezsim megbuktatása. Irán ellencsapást indított - az izraeli légvédelem dolgozik, közben arról jönnek hírek, hogy Bahreint, Katart, Kuvaitot, Irakot, Szaúd-Arabáit és az Emírségeket is támadás érte. Délután az izraeli média arról kezdett el szivárogtatni: "valószínűleg" meghalt Ali Hámenei, Irán legfőbb vezére - Teherán ezt később tagadta. A forradalmi gárda vezetője és a védelmi miniszter viszont szinte biztosan meghalt - erről több forrás is beszámolt. A délután folyamán intenzív támadás érte a szunni olajmonarchiák fővárosait - felcsaptak a lángok Dubajból, Dohából és Kuvaitvárosból is Irán rakéta- és dróntámadásai után. Cikkünk folyamatosan frissül az Irán elleni katonai művelet fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban

Izrael-Irán háború 2026: több száz amerikai katona meghalt, illetve megsebesült az iráni válaszcsapásokban

Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Szaúd-Arábiában működő amerikai támaszpontokat támadtak vagy próbáltak támadni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran launches attacks across Middle East after US and Israel strikes on leadership sites

Iran launches attacks across Middle East after US and Israel strikes on leadership sites

Apparent Iranian attacks have been reported in Dubai, Doha, Bahrain, Kuwait, and elsewhere in the region. Earlier, Donald Trump said "major combat operations" were under way in Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 28. 16:00
Sok szőlőültetvényt felszámolnak, de közelebb került a megoldás a fitoplazma és a kabócák elleni küzdelemben
2026. február 28. 15:15
Dobrev Klára: a DK kiáll Magyarország EU- és NATO-tagsága mellett
×
×