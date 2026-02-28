Menekülő emberek, füstoszlop, romok - videókon a háború első órái

Teheránban több robbanás is történt.
Israel is currently striking Iran's capital, Tehran.
Irán déli részén sok gyerek halt meg, amikor rakéta találat ért egy iskolát.
51 Iranian children killed, 60 students wounded after joint US-Israel strikes hit girls' school in Iran.
A bahreini amerikai támaszpontnál iráni rakéta csapódott be.
Video shows an explosion as missile debris falls on a residential area outside Doha, Qatar, as Iran targeted Al Udeid Air Base, which hosts US troops.
Dohában (Katar) lakónegyedben zuhant le egy lelőtt iráni rakéta.
Video shows an explosion as missile debris falls on a residential area outside Doha, Qatar, as Iran targeted Al Udeid Air Base, which hosts US troops.
A válaszcsapás Dubait sem kímélte, egy rakéta a Burdzs Kalifa közelében csapódott be.
⚡️ Attack on Dubai: Explosions near Burj Khalifa
An Iranian missile landed in a prestigious area on the artificial Palm Jumeirah island.
The area is home to luxurious hotels popular with Russian tourists. One of them caught fire. pic.twitter.com/GPEGtiUE2O
Támadás érte a kuvaiti nemzetközi repülőteret is, amely most nem működik.
⚡️ Iran struck Kuwait International Airport
Its operations have been suspended. Reports indicate there are casualties.