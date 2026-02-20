ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.15
usd:
322.34
bux:
125733.91
2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Nyitókép: X / NEXTA

Volodimir Zelenszkij: hamarosan megszülethet az egyezség az oroszokal

Infostart / MTI

Reményét fejezte ki az ukrán elnök, hogy a háromoldalú, ukrán-orosz-amerikai tárgyalások következő fordulója már valóban eredményes lesz.

"Részletes beszámolót kaptunk a tárgyalóküldöttségünk munkájáról, a svájci találkozók eredményeiről. Megvitattuk például azokat a kérdéseket, amelyeket telefonon nem lehetett. Hálás vagyok a csapatnak az irányelvek keretein belül végzett pontos munkáért, valamint a türelmükért az orosz féllel folytatott megbeszéléseken, amelyek nem voltak egyszerűek és nem is mindig szakszerűek. Fontos, hogy az Egyesült Államok elnökének képviselői is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a tárgyalások konstruktívak legyenek. Ukrajna ezt teljes mértékben támogatja: a mi hozzájárulásunk mindig csakis konstruktív" - írta Zelenszkij a Telegramon.

Az elnök szerint a háború méltó módon történő lezárásának reális lehetőségei megmaradtak. "Ezt nagyban segítheti a nemzetközi közösség nyomásgyakorlási képessége az agresszorral szemben, így a háborút megbízható béke válthatja fel" - hangsúlyozta.

Közölte, hogy az ukrán válaszok a legösszetettebb kérdésekre már készen állnak, és a prioritásokat is már meghatározták a következő tárgyalási fordulóra.

"Tovább dolgozunk annak érdekében, hogy a vezetők készen álljanak találkozni és megoldani azokat a kérdéseket, amelyeket egyelőre a csapatok szintjén nem sikerült rendezni. A csúcstalálkozó sok szempontból döntő lehet, és Ukrajna készen áll egy ilyen formátumra. A csapatnak biztosítania kell a feltételeket a humanitárius ügyekben való előrelépéshez is. A hadifoglyok cseréjének folytatódnia kell, és arra számítunk, hogy a csere a közeljövőben lehetségessé válik" - fejtette ki Zelenszkij.

Az elnök külön kiemelte az európai partnerek szerepét. Kifejezte meggyőződését, hogy Európa szerepe a tárgyalási folyamatban növekedni fog.

Zelenszkij közvetlenül a Genfben tartott tárgyalási forduló befejezése után azt mondta, hogy a katonai kérdésekben - főként a tűzszünet ellenőrzése terén - a felek előrelépést értek el. Míg a politikai kérdésekben - a területek, a zaporizzsjai atomerőmű és más érzékeny ügyek kapcsán - az álláspontok továbbra is eltérnek.

Kezdőlap    Belföld    Volodimir Zelenszkij: hamarosan megszülethet az egyezség az oroszokal

béketárgyalás

volodimir zelenszkij

orosz-ukrán háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Elakadt járművek, akadozó áramszolgáltatás, hócsapdába került Vas vármegye – képek, videó

Balesetek, árokba csúszott, a hótorlaszokban elakadt járművek, valamint fakidőlések miatt csaknem száz esetben riasztották a Vas vármegyei tűzoltókat, hétezernél több fogyasztási helyen szünetel részben vagy teljesen az áramszolgáltatás – közölte a honlapján pénteken a Vas vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
 

A kamionok felén téli gumi sincs – vízszintes hóvihar a nyugati határon

Rengeteg a sérült a zalai buszbalesetben, a szélvédőn át folyt a mentés

Válságos a helyzet, az egész országban sok települést elzárt a hó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Megszólalt Trump a vámokról - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Izgalmas a nap a nemzetközi piacokon, Európában jól teljesítettek a tőzsdék, az USA-ban pedig bizonytalan a hangulat, miután a nyitás előtt a vártnál gyengébb GDP- , és inflációs adatok érkeztek. Történt egy nagyon fontos fejllemény is: az amerikai Legfelsőbb Bíróság eltörölte Donald Trump amerikai elnök globális vámjait, amire reagálva nagyot esett az arany árfolyama, de az amerikai részvényindexeknél is komoly mozgások indultak. Eközben a geopolitikai fronton zajlanak az események, az olajár féléves csúcsra ment, miután Donald Trump kijelentette, hogy a következő 10-15 napban döntést hoz az Iránnal szembeni katonai fellépéstől.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

Trump says Supreme Court striking down global tariffs 'deeply disappointing' as he attacks justices

It ruled with a 6-3 majority that Trump exceeded his authority when he imposed tariffs via a law reserved for national emergencies.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 20. 19:30
Komoly figyelmeztetés: nincs még kifutóban az influenzajárvány, tavaly ilyenkor jött még egy emelkedés
2026. február 20. 19:19
Ez már végleges: az MSZP nem indul a választásokon
×
×