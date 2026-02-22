ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.04
usd:
322.44
bux:
125733.91
2026. február 22. vasárnap Gerzson
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy újjal festett szív a bepárásodott ablakon.
Nyitókép: Getty Images/Yulia Naumenko

Azt hitték, hogy megmentik, szívátültetésbe halt bele egy kisfiú

Infostart / MTI

Feltehetően egy hibásan végrehajtott szívtranszplantáció következtében meghalt szombaton egy kétéves kisfiú Olaszországban, a hatóságok súlyos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak a szervátültetést végző csapat hat tagja ellen.

A kétéves Domenico egy nápolyi kórházban kapott új szívet még tavaly decemberben, de a beavatkozás után kómába esett, és azóta az intenzív osztályon ápolták.

A kisfiú testébe beültetett donorszerv 800 kilométeres távolságból, a dél-tiroli Bolzanóból érkezett Nápolyba.

A szállítás során azonban az eddigi információk szerint súlyos következményekkel járó hibát követtek el.

Szabályosan az átültetendő szervet sima jégre helyezve, nagyjából 4 Celsius-fokos hőmérsékleten kellene szállítani, de ebben az esetben a nápolyi kórházba érkező szív a mintegy mínusz 80 Celsius-fokos szárazjéggel érintkezett, aminek következtében "szó szerint lefagyasztották" - közölték a nyomozók.

A donorszerv súlyos károsodása ellenére az átültetést végrehajtották az orvosok, akik a kisfiú saját szívét már korábban eltávolították. A műtét után a gyereket gépekkel tartották életben, és a szülőket csak arról tájékoztatták, hogy a szervátültetés nem sikerült. Újabb transzplantációs beavatkozás a kisfiú rossz egészségügyi állapota miatt nem jöhetett szóba.

A nápolyi ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított vizsgálatot hat egészségügyi dolgozó ellen, aki tagja volt a transzplantációs csapatnak. Az olasz egészségügyi minisztérium is ellenőröket küldött a nápolyi kórházba, hogy megvizsgálják, milyen hibákat követhettek el a szívátültetés során.

Kezdőlap    Külföld    Azt hitték, hogy megmentik, szívátültetésbe halt bele egy kisfiú

olaszország

halál

szívátültetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Döntött az Energiabiztonsági Tanács, amelyet a kormányfő hívott össze

Szijjártó Péter szerint az Orbán Viktor által összehívott Energetikai Tanács ülésén világossá vált: Ukrajna nem indítja újra a Barátság vezetéken érkező kőolajszállítást, amit Budapest politikai zsarolásnak tekint.
 

A magyar kormányfő üzent Ukrajnának

Orbán Viktor: a gazdasági káosz az ukránok fejében út az ellenzék választási sikeréhez

A miniszterelnök összehívta az Energiabiztonsági Tanácsot

Még mindig a NATO-tagság lehet az ukrajnai béke egyik legfőbb akadálya

Meghökkentő ajánlattal magyarázkodik Ukrajna az Európai Uniónak kőolajügyben

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Ellentámadásba lendültek az ukránok, nagyszabású drón- és rakétacsapás érkezett válaszul - Háborús híreink vasárnap

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap délután bejelentette, hogy Kijev katonai erői 300 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza a déli fronton. Oroszország az éjszaka folyamán ismét nagyszabású drón- és rakétacsapást mért Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, ballisztikus és cirkálórakétákat is bevetve. Lvivben pdig házi készítésű robbanószerkezetek okoztak pusztítást, a merényletben egy rendőr életét vesztette. Ebben a cikünkben percről percre követjük az orosz-ukrán háború legfontosabb eseményeit.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira

Tűz ütött ki az egyik budapesti plázában: rengeteg embert menekítettek ki, kiderült, mi füstölt annyira

Bár a beépített oltórendszer azonnal működésbe lépett, biztonsági okokból mintegy kilencven embernek kellett ideiglenesen elhagynia az épületet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Man killed after entering secure perimeter of Trump's Mar-a-Lago residence, Secret Service says

Man killed after entering secure perimeter of Trump's Mar-a-Lago residence, Secret Service says

Authorities say the US president was not in Florida when a suspect carrying a shotgun and fuel can was killed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 22. 15:37
Lelőtték a fegyveres betörőt Donald Trump házában
2026. február 22. 14:04
Borzalmas jövő fenyegeti a magyar utazók egyik kedvenc célpontját
×
×