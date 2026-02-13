Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

Pete Hegseth egységet, összefogást és együttműködést szorgalmazott, illetve ajánlott az amerikai kontinenst érő fenyegetésekkel szemben. Egyben közös hadgyakorlatokat, kiképzéseket, műveleteket és hírszerző tevékenységet javasolt.

„Mi – ahogy Önök is – azt akarjuk és azt fogjuk elérni, hogy állandó béke legyen ezen a kontinensen” – fogalmazott.

Pete Hegseth egyben kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzatának hadügyminisztériuma elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét, ami évtizedek óta első alkalommal történik meg.

Hozzátette: „túl hosszú ideig az Egyesült Államok arra összpontosított, hogy a világ más nemzetei számára biztonságot és védelmet nyújtson, miközben elhanyagolta a biztonságot az Egyesült Államokon belül és a nyugati félteke egészén”.

Mint ismert, az Egyesült Államok sorozatban hajt végre légicsapásokat a tengeren Dél-Amerikából érkező drogkereskedő hajók ellen, Donald Trump nemrég nyíltan megfenyegette Kubát, valamint az USA-ba vitték egy caracasi katonai akció után Venezuela államfőjét, Nicolas Madurót, akit bíróság elé állítanak.