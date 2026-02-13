ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 13. péntek Ella, Linda
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter sajtótájékoztatót tart a washingtoni védelmi minisztériumban, a Pentagonban 2025. június 22-én, miután az amerikai haderő légitámadást hajtott végre urándúsító létesítmények ellen Iránban.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

Infostart / MTI

A józan ész diktálja az Egyesült Államok hatalmának és erejének helyreállítását az amerikai kontinens egészén – jelentette ki Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a kontinens 34 országának katonai vezetői előtt tartott beszédében.

Pete Hegseth egységet, összefogást és együttműködést szorgalmazott, illetve ajánlott az amerikai kontinenst érő fenyegetésekkel szemben. Egyben közös hadgyakorlatokat, kiképzéseket, műveleteket és hírszerző tevékenységet javasolt.

„Mi – ahogy Önök is – azt akarjuk és azt fogjuk elérni, hogy állandó béke legyen ezen a kontinensen” – fogalmazott.

Pete Hegseth egyben kifejtette, hogy Donald Trump amerikai elnök kormányzatának hadügyminisztériuma elsődleges prioritásának tekinti az Egyesült Államok, valamint az amerikai kontinens kulcsfontosságú területeinek védelmét, ami évtizedek óta első alkalommal történik meg.

Hozzátette: „túl hosszú ideig az Egyesült Államok arra összpontosított, hogy a világ más nemzetei számára biztonságot és védelmet nyújtson, miközben elhanyagolta a biztonságot az Egyesült Államokon belül és a nyugati félteke egészén”.

Mint ismert, az Egyesült Államok sorozatban hajt végre légicsapásokat a tengeren Dél-Amerikából érkező drogkereskedő hajók ellen, Donald Trump nemrég nyíltan megfenyegette Kubát, valamint az USA-ba vitték egy caracasi katonai akció után Venezuela államfőjét, Nicolas Madurót, akit bíróság elé állítanak.

Pete Hegseth szerint az Egyesült Államok katonailag dominálni fogja az amerikai kontinenst

