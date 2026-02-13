ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.68
usd:
319.51
bux:
0
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Járõrözõ katonák a párizsi Louvre múzeum udvarán 2025. október 30-án. Október 19-én, fényes nappal nyolc nagyértékû, a XIX. századból származó koronaékszert elloptak a párizsi Louvre-ból. Kilenc gyanúsítottat elfogott a rendõrség.
Nyitókép: Emma Da Silva

Összeesküvés a Louvre-ban, lecsuktak kilenc embert

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kilenc embert őrizetbe vettek kedden Párizsban egy rendőrségi razzia során, akiket a Louvre múzeumban és a versailles-i kastélyban a belépőjegyekkel elkövetett csalással gyanúsítanak.

A párizsi ügyészség becslése szerint a kár meghaladja a tízmillió eurót (3,8 milliárd forint).

Az előállítottak között van a Louvre két őre, idegenvezetők és a hálózat megszervezésével gyanúsított személy – tette hozzá az ügyészség.

A csalással kapcsolatban az ügyészség egyelőre több mint 957 ezer euró készpénzt és különböző bankszámlákon 486 ezer eurót foglalt le.

Az előállított személyeket azzal gyanúsítják, hogy a csalás révén szerzett pénzt ingatlanokba fektették, Franciaországban csakúgy, mint Dubajban.

A nyomozás a Louvre 2024. decemberi feljelentése nyomán indult, az illegális bevándorlás elleni hivatal alosztályának két kínai idegenvezetővel kapcsolatos információi alapján.

A szóban forgó idegenvezetők a belépőjegyekkel visszaélve léptettek be kínai csoportokat a múzeumba, ugyanazokat a jegyeket több különböző személy számára felhasználva.

Más idegenvezetőket is gyanúsítanak hasonló eljárással az ügyészség szerint.

A múzeum gyanúit – egyebek mellett a belépőjegyek „újrahasznosításával” kapcsolatosan – egy sor megfigyeléssel és lehallgatással erősítették meg.

A nyomozás alapján felmerült a gyanú, hogy a csalóknak a múzeumon belül is voltak tettestársaik, akiket az idegenvezetők lefizettek, hogy ne végezzenek ellenőrzést.

Az ügyészség 2025. június 2-án indított nyomozást bűnszervezetben elkövetett csalás és pénzmosás, közintézmény sérelmére elkövetett aktív és passzív korrupció, engedély nélküli belépés és jogellenes ott-tartózkodás segítése és közigazgatási csalás vádjával.

Az ügy a Louvre-ot ért megpróbáltatások sorában a legújabb. Tavaly október 19-én látványos rablást követtek el a múzeumban, és elloptak nyolc koronaékszert, amelyeknek az értékét 88 millió euróra becsülik.

Novemberben az ókori görög műkincseket kiállító Campana Galériát kellett lezárni a födém gerendáinak meggyengülése miatt, december közepe óta pedig az alkalmazottak tartanak sztrájkokat rossz munkakörülményeikre hivatkozva.

A XII. század végén épült Louvre-palotában évszázadokig a francia királyok éltek, mígnem XIV. Lajos Versailles-ba költözött, és a palota 1793-ban a királyi művészeti gyűjtemény múzeumává vált.

Kezdőlap    Külföld    Összeesküvés a Louvre-ban, lecsuktak kilenc embert

párizs

franciaország

louvre

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Bendarzsevszkij Anton: másfél-két évig elég Ukrajnának az óriáshitel, amit az EU országai vesznek fel

Az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós közös uniós hitel felvételét és folyósítását Kijev számára. Ukrajnában ezzel elhárult az államcsőd veszélye. Ez egy utolsó utáni mentőöv Ukrajnának, amely már nehezen finanszírozható az eladósodottsága miatt – mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője az InfoRádióban. A pénzt a oktatás, egészségügy és az állam működésére kell költeni, kérdés, hogy mindez mennyire kontrollálható – tette hozzá.
 

Szijjártó Péter: nem jön olaj a Barátság vezetéken, Ukrajna folytatja a durva beavatkozását a magyar választásba

VIDEÓ
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.13. péntek, 18:00
Hidasi Judit
japanológus, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritája
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Lángokban állt egy épület az éjszaka Budakeszin: huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók

Huszonhét embert menekítettek ki a tűzoltók egy budakeszi épületből, amely péntekre virradó éjszaka gyulladt ki. A Zichy Péter utcában található kétszintes, munkásszállóként működő ingatlan közel kétszáz négyzetméteren égett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek - írta a 24.hu.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

Hiába a decemberi javulás, 2025 így is gyenge év lett az iparban

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0%-kal mérséklődött.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

Trump revokes landmark ruling that greenhouse gases endanger public health

The White House calls it the largest deregulation in US history, but environmentalists say it will prove costly for Americans.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 07:50
Halálos lövöldözés történt egy egyetem campusán Dél-Karolinában
2026. február 13. 07:40
Élesedik a nagy országok hatalmi harca – súlyos kérdések miatt gyűlnek össze 120 ország képviselői
×
×
×
×