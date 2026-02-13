Kanadai iskolai mészárlás: az anyját és a mostohatestvérét is megölte a tettes

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, kedden lövöldözés volt a kanadai Brit Columbia tartomány egyik iskolájában, ahol a rendőrségi beszámolók szerint nyolcan meghaltak és 27-en megsebesültek. Egy 18 éves nő, Jesse Van Rootselaar nyitott tüzet, és miután megölt nyolc embert, önmagával is végzett.

Azóta azonosították a lövöldözés halálos áldozatait is, és kiderült, hogy meghalt az elkövető édesanyja, a 39 éves Jennifer Jacobs, valamint a mostohatestvére, a 11 éves Emmet Jacobs is. Mindkettőjükkel a család otthonában végzett az elkövető – írja a hvg.hu a BBC beszámolója alapján.

Miután megölte az anyját és a mostohatestvérét, Jesse Van Rootselaar a volt iskolájába ment, ahol lelőtt egy tanárnőt, a 39 éves Shannda Aviugana-Durandot, és öt diákot: az egyaránt 12 éves Kylie Smith-t, Abel Mwansát, Zoey Benoit-t és Ticaria Lampertet, valamint a 13 éves Ezekiel Schofieldet.

A rendőrség azt közölte, hogy a gyilkos mentális problémákkal küzdött, azt viszont nem tudni, mi lehetett a motivációja a mészárlással.

A körülbelül 2400 lakosú Tumbler Ridge több mint ezer kilométerre északra fekszik Vancouvertől, az albertai határ közelében. A tartományi kormány honlapja szerint az ottani középiskolában 175 diák tanul.

(A nyitóképen: rendőrök a kanadai Brit Columbia tartományban fekvő Tumbler Ridge városának középiskolájában az előző nap elkövetett lövöldözés helyszínén 2026. február 11-én.)