2026. február 8. vasárnap
Európának a NATO-val összhangban kell erősítenie védelmét
Nyitókép: Michele Ursi, Getty Images

Az orosz agresszió fenyegetés, ezért a NATO-nak készülnie kell - mondta a francia vezérkari főnök

Infostart

Ma háborúra készülünk” – jelentette ki Fabien Mandon, a francia fegyveres erők vezérkari főnöke a február eleji párizsi Haditengerészeti Konferencián.

A rendezvényen a NATO tagállamainak katonai vezetői egyhangúlag foglaltak állást amellett, hogy Európának és szövetségeseinek fel kell készülniük a jövőbeni, magas intenzitású tengeri konfliktusokra.

A február 2–3. között megtartott csúcstalálkozón Franciaország, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok haditengerészeti főparancsnokai vettek részt. Mandon tábornok hangsúlyozta, hogy a jelenlegi francia haditengerészeti kapacitások – mind a hajók számát, mind a fegyverzetet tekintve – elmaradnak a kívánt szinttől - írja az index.hu.

A vezérkari főnök szerint égető szükség van nagyobb hatótávolságú és pusztítóbb erejű rakétarendszerekre, kiemelve, hogy a most meghozott fejlesztési döntéseknek 60 év múlva is relevánsnak kell lenniük.

A jelenlévők szinte kivétel nélkül az orosz agressziót nevezték meg az európai biztonság elsődleges fenyegetésének, míg az amerikai fél kiemelten figyelmeztetett Kína növekvő tengeri szerepvállalására is.

Mandon tábornok sürgetésére válaszul a francia-brit együttműködésben zajló FMAN/FMC (Future Anti-Ship Missile / Future Cruise Missile) program felgyorsításáról döntöttek. Itt olyan hiperszonikus vagy alacsony észlelhetőségű rakéták kifejlesztéséről volna szó, amelyek képesek áttörni a legmodernebb orosz és kínai légvédelmi rendszereket (mint az S-400 vagy az S-500).

Kezdőlap    Külföld    Az orosz agresszió fenyegetés, ezért a NATO-nak készülnie kell - mondta a francia vezérkari főnök

oroszország

európa

nato

háború

