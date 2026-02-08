Az orosz agresszió fenyegetés, ezért a NATO-nak készülnie kell - mondta a francia vezérkari főnök

A rendezvényen a NATO tagállamainak katonai vezetői egyhangúlag foglaltak állást amellett, hogy Európának és szövetségeseinek fel kell készülniük a jövőbeni, magas intenzitású tengeri konfliktusokra.

A február 2–3. között megtartott csúcstalálkozón Franciaország, Olaszország, Hollandia, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok haditengerészeti főparancsnokai vettek részt. Mandon tábornok hangsúlyozta, hogy a jelenlegi francia haditengerészeti kapacitások – mind a hajók számát, mind a fegyverzetet tekintve – elmaradnak a kívánt szinttől - írja az index.hu.

A vezérkari főnök szerint égető szükség van nagyobb hatótávolságú és pusztítóbb erejű rakétarendszerekre, kiemelve, hogy a most meghozott fejlesztési döntéseknek 60 év múlva is relevánsnak kell lenniük.

A jelenlévők szinte kivétel nélkül az orosz agressziót nevezték meg az európai biztonság elsődleges fenyegetésének, míg az amerikai fél kiemelten figyelmeztetett Kína növekvő tengeri szerepvállalására is.

Mandon tábornok sürgetésére válaszul a francia-brit együttműködésben zajló FMAN/FMC (Future Anti-Ship Missile / Future Cruise Missile) program felgyorsításáról döntöttek. Itt olyan hiperszonikus vagy alacsony észlelhetőségű rakéták kifejlesztéséről volna szó, amelyek képesek áttörni a legmodernebb orosz és kínai légvédelmi rendszereket (mint az S-400 vagy az S-500).