A barna medvék elkezdtek hasonlítani a jegesmedvékre – videó

Különleges felvételt tett közzé a MetFigyelő a közösségi oldalán, a videón egy barna medve bocsaival játszik Szlovákiában, a Sztrázsó-hegységben. A medvekölykök nagyon élvezik a téli időjárást, önfeledten szaladgálnak és hemperegnek a hóban.

Szlovákiában a medvetámadások nem ritkák – írja a videóra rábukkanó Index. Tavaly áprilisban eltűnt egy férfi, akinek a holttestét a Gyetvához tartozó Zapriechody városrész közelében találták meg, egy kilométerre a lakott területtől.

Halálát súlyos fejsérülés okozta, a hatóságok szerint medvetámadás történt.

(Ha a videó nem töltődik be, ide kattintva lehet megnézni.)