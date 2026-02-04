ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.68
usd:
321.81
bux:
133311.7
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A legutóbbi orosz légitámadásban súlyosan megrongálódott lakóház Kijevben 2026. február 3-án. Az orosz hadsereg összesen 521 támadóeszközt vetett be ukrajnai létfontosságú energetikai és infrastrukturális létesítmények ellen, a célpontok több mint 85 százalékát a légvédelem megsemmisítette, azonban a támadásban sokan megsebesültek, és komoly károk keletkeztek.
Nyitókép: Dan Bashakov

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika
ELŐZMÉNYEK

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.

Oroszország egy újabb masszív légitámadást indított Ukrajna energetikai szektora ellen. Összesen 450 drónt és 71 rakétát indított, amelyből 32 ballisztikus rakéta, ami az eddigi háborúban rekordnak tekinthető, mivel korábban nem volt ilyen – mondta Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

A fegyvereszközök közel kétharmada Kijev és a környéke ellen irányult. A konkrét károkat, és hogy mennyi létesítmény sérült meg, még nem tudjuk, mert még tartanak a vizsgálatok. A legtöbb kár az úgynevezett kijevi négyes hőerőműben eshetett, ami a legnagyobb, és a legtöbb kapacitással rendelkezik. Az energetikai miniszter szerint elég hosszú ideig kell javítani ezt a hőerőművet. Egy-két hét, amíg visszaáll, még ha nem is teljesen, de körülbelül 60-70 százalékra a hőtermelése – tette hozzá a szakértő.

A hőerőmű megrongálása az egyik jelentős probléma, a másik pedig az áramellátási zavarok.

Oroszország az utóbbi három hónapban megváltoztatta a taktikáját. Korábban alapvetően országszerte a nagyobb létesítményeket próbálta támadni, az egész országban valamifajta áramellátási zavart okozva. Ez most megváltozott, és már konkrétan kijelölnek egy várost vagy egy régiót, és ott célzottan, egyszerre próbálnak támadni. Kijev esetében is ez történt, és elsősorban nem az áramtermelési létesítményeket, hanem az áramátvételi rendszereket támadják. Ez azért problémás, mert az energiadeficittel együtt is Ukrajna áramtermelése alapvetően elég magas, de emellett rekordmennyiségű áramot is importálnak. Viszont mivel az oroszok az áramátviteli rendszereket támadják, egyszerűen nem tudják áthozni az áramot egyik helyről a másikra.

Folyamatosan próbálják elvégezni a helyreállítási munkákat, de továbbra is vannak problémák mind az árammal, mind a fűtéssel. Például a kijevi lakásállomány körülbelül 15 százaléka továbbra is fűtés nélkül marad.

Ukrajna egyelőre még mindig képes a támadások után javítani és rekonstruálni az energetikai rendszerét. De sokkal-sokkal nehezebben, és egyre nehezebben. Az európai országoktól is érkezik mindenfajta segítség, nem pénzügyi, hanem inkább technikai, különböző akkumulátorokat, tárolókat, illetve a helyreállítási munkához szükséges eszközöket adnak.

De mivel ez egy kifejezetten hideg tél, az ukrán lakosság elég nehezen bírja a terheket.

Oroszország egyik célja, hogy az ilyen támadásokkal is gyengítse a lakosság ellenálló képességét. És ennek látjuk is a jeleit, például az utóbbi két hónapban elég gyakoriak lettek azok a videók a közösségi médiában, ahol különböző város lakói útlezárásokat tartanak amiatt, mert már két vagy három napja nincsen áram a lakásukban, és nem tudnak normális életet élni. Ezek azért nem nagy volumenű tüntetések, hogy arról lehetne beszélni, hogy országos szinten vannak problémák, de az látszik, hogy nehéz és egyre nehezebb kibírni az ilyenfajta nehézségeket, amikor nincs áram vagy fűtés, vagy esetleg nincs víz – mondta Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban.

(Nyitóképünkön: a legutóbbi orosz légitámadásban súlyosan megrongálódott lakóház Kijevben 2026. február 3-án)

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

kijev

áramszünet

ukrajnai háború

olekszij anton

oeconomus gazdaságkutató alapítvány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel

Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel

Az amerikai elnök megállapodott az indiai miniszterelnökkel arról, hogy 25-ről 18 százalékra csökkenti az Egyesült Államok az indiai árukra kivetett vámokat, noha India nem pont ugyanúgy fogalmaz a megállapodásról. Újdelhi ugyanekkor az EU-val is jelentős megállapodást kötött. Az összefüggésekről Trembeczki Zsolt, a Magyar Külügyi intézet kutatója beszélt az InfoRádióban.
 

Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu

Szándéknyilatkozatot írt alá a Magyar Posta és a Temu online piactér üzleti kapcsolataik erősítésére és a közös fejlesztési lehetőségek feltérképezésére, a két társaság célja a Temun keresztül értékesítést végző magyar e-kereskedők, valamint a magyar lakosság magasabb szintű kiszolgálása - közölte a Magyar Posta az MTI-vel szerdán.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán

Nagyon mélyre hatolnak a sportban az Epstein-akták: volt Ferrari-vezér, milliárdos tulajdonosok is a listán

A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint több sportvezető is fenntartotta kapcsolatát az amerikai pénzemberrel annak elítélése után.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Thousands without power in freezing Ukraine as renewed Russian strikes continue

Ukraine's leader says regions including Kyiv and Kharkiv are among those suffering the most from blackouts as a result of recent attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 17:06
Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának – képek
2026. február 4. 16:44
Egy nap, és lejár az utolsó orosz-amerikai atomkorlátozó szerződés
×
×
×
×