Background from colored lottery balls, top view. 3D rendering
Nyitókép: natatravel/Getty Images

Pékségben adta föl a szelvényt a 21 jóbarát, fejenként 2000 forintból nyertek 2,2 milliárdot

Infostart

Nagyot pezsgőztek utána a pékségben, ahol amúgy törzsvendégek... Bár helyben, a belga községben mindenki ismeri a 21 fős baráti társaságot, a nagy nyilvánosságban nem kívánnak megmutatkozni a lottónyertesek, akik 21-en összesen 47 milliárd forintnyi eurót nyertek.

Egy baráti társaság 21 tagja Belgiumban több mint 123 millió eurót (47 milliárd forintot) nyert az EuroMillions lottón. A pontosan 123 555 827 eurós összeget a flamand Zingem faluban élő nyertesek most egyenlő arányban felosztják egymás között, így fejenként mindenkinek mintegy 5,9 millió euró (2,2 milliárd forint) jut.

Az EuroMillions lottót kilenc európai országban – Belgiumban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Írországban, Luxemburgban, Ausztriában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban – játsszák.A nyertes számokat pénteken húzták ki: 14, 18, 31, 35, 46, a két plusz szám: 7, 11.

A belga sajtó közben több mindent is kiderített a nyertesekről. Mint írják a baráti társaság egy lottószelvény-feladásra is hitelesített pékségben vette a nyertes szelvényt, amibe mindenki 5 eurót fizetett bele: vagyis fejenként 2000 forintból nyertek fejenként 2,2 milliárdot, a haszon 1,1 milliószoros volt...

A trásaság tagjai nem kívánnak az országos (sőt, világ-) sajtó elé állni, de az érintett 7500 lakosú kelet-flandriai Zingem kisvárosban nyilván mindenki ismeri őket...

A pékség, vagyis a café Het Sportpaleis tulajdonosa, Redgy Taerwe megeerősítette, hogy nála adták fel a nyertes szelvényt, a baráti társaság tagjai törzsvendégek nála, és pezsgőt ittak, miután kihúzták a számokat...

A barátok arról nem beszéltek, hogy kiugranak-e máris a munkahelyükről, a pékség tulajdonosa úgy fogalmazott: „először nyilván látni szeretnék a pénzt a bankszámlájukon”.

