ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.17
usd:
317.18
bux:
0
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sugárhajtású repülőgép vagy rakéta a tesztelésre szolgáló szélcsatornában.
Nyitókép: Unsplash

Nemsokára bemutatják azt a fegyvert, amitől a Kreml a hetvenes évek óta retteg

Infostart

A Bundeswehr, azaz a német hadsereg megrendelésére fejleszt egy mérnökcég egy többször használatos, hiperszonikus űrrepülőgépet. Ha minden igaz, 2027-re már rendszerbe is állhat.

A német haderő 2027-re szeretne rendszerbe állítani egy többször is felhasználható, hiperszonikus katonai űrrepülőgépet: a HYTEV-et, amelyet a brémai Polaris Raumflugzeuge startup fejleszt a Bundeswehr megrendelésére. A rendszer pontosan azt valósítja meg, amitől az 1970-es években (tévesen) rettegett a Szovjetunió – írja a Defence Express beszámolója nyomán a Portfolio.

A HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle) fejlesztésére a brémai Polaris vállalat 2025 februárjában kapott szerződést a Bundeswehr beszerzési hivatalától.

A cél, hogy létrehozzanak egy olyan új generációs katonai űrrepülőt, ami képes a hiperszonikus sebességre, ráadásul többször használható.

A kétfokozatú rendszer első eleme – lényegében egy hordozó repülőgép – két turbóventilátoros sugárhajtóművel és egy Aerospike rakétahajtóművel rendelkezik majd, míg a második fokozat kizárólag rakétahajtóművet kap.

Az első fokozat hagyományos repülőgépként száll fel, Mach 5 feletti, hiperszonikus sebességre gyorsul, és behatol a felső légkörbe. Innen válik le a rakétarepülőgép, amely akár 1000 kilogramm hasznos terhet is képes Föld körüli pályára állítani. Mindkét fokozat pilóta nélküli eszköz, vagyis drón lesz.

Tömegét tekintve a HYTEV körülbelül akkora lesz, mint egy vadászrepülő. A fejlesztés költségeit nem hozták egyelőre nyilvánosságra, az elkészülés határidejét viszont előre hozták 2028-ról 2027-re. Ez merőben szokatlan, ugyanis a hasonló projektek rendszerint csúszni szoktak.

A rendszerrel a német haderő egy olyan eszközt kapna, ami hagyományos kifutópályáról indul, és előre nehezen kiszámítható repülési pályákon képes számottevő hasznos terhet orbitális pályára juttatni. Mindez űrkikötő és hagyományos hordozórakéta igénybevétele nélkül valósulna meg.

A hidegháború alatt, az 1970-es években pontosan ettől rettegett a szovjet vezetés az amerikai űrsikló-program kapcsán.

Moszkvában akkoriban tévesen úgy vélték, hogy a Space Shuttle űrrepülőgép valójában orbitális bombázó, amely egyetlen Föld körüli keringés alatt képes csapást mérni a Szovjetunióra, majd visszatérni az Egyesült Államokba újbóli bevetésre. A vélt fenyegetésre válaszul született meg a Buran harci rakétarepülőgép-program. Utólag kiderült, hogy az amerikai űrsikló nem rendelkezett ilyen képességekkel. A HYTEV viszont a jelenlegi tervek alapján pontosan egy ilyen típusú, katonailag is releváns orbitális rendszer irányába mutat.

Kezdőlap    Külföld    Nemsokára bemutatják azt a fegyvert, amitől a Kreml a hetvenes évek óta retteg

németország

fejlesztés

rakéta

haditechnika

bundeswehr

hiperszonikus

űrrepülő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pesztericz-Kalas Vivien: 349 migráns befogadása vagy 7 millió euró befizetése a magyar választás

Pesztericz-Kalas Vivien: 349 migráns befogadása vagy 7 millió euró befizetése a magyar választás

A migrációs és menekültügyi paktum nyitott kérdéseinek lezárása, valamint a jogszabályok hatályba lépése egyaránt Ciprus soros EU-elnökségének az idejére esik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője az InfoRádióban elmondta: a szolidaritási mechanizmus végrehajtása kötelező minden tagállamnak, így hazánknak is be kell fogadnia bizonyos számú bevándorlót, vagy a megfelelő összeg kifizetésével kiválthatja ezt. Ellenkező esetben kötelezettségszegési eljárás indulhat Magyarországgal szemben.
A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

Tizennyolc mérkőzést játszottak egyszerre a Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó fordulójában. A nyolcaddöntőbe jutott az Arsneal, a Bayern, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City. A Real Madrid kilencedikként, az Inter tizedikként, a PSG tizenegyedikként pótvizsgázik.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai!

Itt vannak a Wizz Air legfrissebb számai!

A csütörtöki piacnyitás előtt ismertette legfrissebb, harmadik negyedéves számait a Wizz Air. A befektetők kimondottan izgalmas, ám feszült helyzetből várták a gyorsjelentést, hiszen egy nagyon fontos technikai szint áttörésével próbálkozott az árfolyam az előző napokban.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.   Wizz Air - Itt vannak az első reakciók!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Végre egy jó hír: most közölte a KSH, csökkenésbe fordultak fontos ármutatók Magyarországon

Végre egy jó hír: most közölte a KSH, csökkenésbe fordultak fontos ármutatók Magyarországon

2025. decemberben az ipari termelői árak átlagosan 3,4%-kal maradtak el az egy évvel korábbitól és az előző hónaphoz viszonyítva 0,4%-kal alacsonyabb szinten realizálódtak

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

UK-China relationship in 'good, strong place', Starmer says after 'productive' talks with Xi

The PM says progress has been made on issues including tariffs on whiskey and visa-free travel to China following his meeting with Xi Jinping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 07:40
Pesztericz-Kalas Vivien: 349 migráns befogadása vagy 7 millió euró befizetése a magyar választás
2026. január 29. 07:07
Ukrajna uniós csatlakozása: egy dátum máris „elesett”
×
×
×
×