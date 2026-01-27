ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 27. kedd
Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) bajoroszági testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke érkezik a CDU/CSU és a Szociáldemokrata Párt (SDP) koalíciós egyeztetésére Berlinben 2025. február 28-án. Az öt nappal korábbi elõrehozott német parlamenti választásokon a CDU/CSU gyõzött a szavazatok 28,8 százalékának megszerzésével.
Nyitókép: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Markus Söder az EU szétesésének veszélyéről beszélt

Infostart / MTI

Jobban fél a belső, mint a külső feszültségektől a CSU elnöke, aki az EU teljes újjászervezésének szükségességéről is beszélt.

Kétkedő a német Keresztényszociális Unió (CSU) Ukrajna EU-csatlakozását illetően, mert az teljesen megváltoztatná az EU jellegét – jelentette ki Markus Söder elnök, bajor tartományi miniszterelnök hétfőn Münchenben, a párt elnökségi ülésén.

Úgy fogalmazott, hogy amennyiben valaha is fontolóra vennék Ukrajna intézményi értelemben vett erősebb összekapcsolását az EU-val, akkor egy alapvetően új reformszerződésre volna szükség Európában.

Söder meglátása szerint a jelenlegi uniós struktúrák nem elegendőek ahhoz, hogy Ukrajna integrációját meg lehessen valósítani. Példaként a mezőgazdaságot hozta fel, de más területeken is problémákat lát, és „emiatt van a kétkedés”. Azt mondta, ez nem azt jelenti, hogy általánosságban becsapnák az ajtót Ukrajna előtt,

Ukrajna csatlakozásához azonban az EU-nak teljesen újjá kellene szerveznie magát.

Ukrajna 2022 júniusa óta tagjelölt ország, de az uniós tagállamok eltérően viszonyulnak esetleges csatlakozásához.

Söder, aki egyben Bajororoszág miniszterelnöke, hangsúlyozta, hogy Ukrajna európai integrációjának kérdésén túl is még „sok teendő” van az EU-ban.

„Különben Európa belülről fog szétesni. Kevésbé tartok a külső nyomástól, mint a belsőtől, mert egyre kisebb az elfogadottság” – fogalmazott.

Söder kiemelte, hogy tekintettel az európai reformfolyamat fontosságára, a CSU meg akar újulni, és Martin Huber főtitkár személyében fajsúlyosabb jelenlétet szeretne Brüsszelben és Strasbourgban. Azt mondta, jobban össze kívánják hangolni a szavazásokat „a vezető tisztségviselők között” Münchenben, Berlinben, illetve Brüsszelben.

Kérdésre válaszolva Söder kiemelte, hogy ez semmiképpen nem jelenti Manfred Webernek, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciója vezetőjének „megfosztását a tisztségétől”, hanem csupán szorosabb egyeztetésről van szó.

Södernek és a CSU alelnökének, Webernek a kapcsolata évek óta nagyon feszült.

