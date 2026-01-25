ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
George Simion államfőjelölt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt vezetője beszél a párt eredményváró rendezvényén Bukarestben 2025. május 18-án, a megismételt romániai elnökválasztás második fordulójának napján.
Nyitókép: MTI/AP/Vadim Ghirda

A románok többsége egyesülne Moldovával, a nacionalisták a legnépszerűbbek

Infostart / MTI

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a legnépszerűbb román párt: ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a szavazók 35 százaléka adná a voksát a többi román párt által szélsőségesnek tartott politikai szervezetre - derül ki a CURS közvéleménykutató intézet vasárnap ismertetett felméréséből.

A felmérés szerint második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) végezne, mely a szavazatok 23 százalékát kapná. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 18 százalékát, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) 10 százalékát gyűjtené össze. Az SOS Románia és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a szavazatok 5 százalékával szintén bejutna a bukaresti parlamentbe.

A CURS felmérése szerint a román állampolgárok körében az érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójából győztesként kikerült Calin Georgescu a legnépszerűbb politikus, a megkérdezettek 36 százaléka gondolkodik pozitívan róla.

George Simion AUR-elnök és Nicusor Dan államfő népszerűsége 32, illetve 31 százalékos.

Ilie Bolojan miniszterelnököt és Sorin Grindeanu PSD-elnököt hasonló arányban, 70 százalékban utasítják el a választópolgárok. Nagyobb, 80 százalékos elutasítottság csak az SOS Románia párt elnökét, a botrányairól hírhedt Diana Sosoacát övezi.

Az USR elnöke, Dominic Fritz temesvári polgármester és a szélsőséges Fiatal Emberek Pártjának (POT) vezetője, Anamaria Gavrila nem rendelkezik országos ismertséggel - állapítják meg a felmérés készítői.

A CURS adatai szerint a romániai intézmények közül a katonaság, az egyház és a tűzoltóság élvezi leginkább a polgárok bizalmát, míg a rendőrség és az Európai Unió támogatottsága alig haladja meg az 50 százalékot.

A parlament és az igazságszolgáltatás népszerűsége ennél is alacsonyabb, a megkérdezettek 75 százaléka utasítja el. A kormányt és az alkotmánybíróságot 73 százalék, az államelnöki hivatalt 67 százalék nem támogatja.

A megkérdezettek 63 százaléka arra számít, hogy idén a gazdasági helyzet és az életszínvonal romlik 2025-höz képest, és csupán 7 százalékuk számít javulásra.

A CURS felmérése egy Románia és Moldova egyesüléséről rendezendő esetleges népszavazásra is kitér:

a megkérdezettek 56 százaléka mondta azt, hogy a két ország egyesülésére szavazna,

míg 37 százalék nem támogatná azt.

A CURS felmérése néhány százalékkal eltér az INSCOP szintén januárban készült, napokban ismertetett felmérésétől. Ennek adatai szerint az AUR 40,9 százalékos, a PSD 18,2, a PNL 13,5, az USR 11,7, míg az RMDSZ-t 4,9 százalékos támogatottsággal rendelkezik a választópolgárok körében. Eszerint a közvéleménykutatás szerint a POT és az SOS Románia nem jutna be a bukaresti parlamentbe.

Kezdőlap    Külföld    A románok többsége egyesülne Moldovával, a nacionalisták a legnépszerűbbek

románia

közvéleménykutatás

aur

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kőeső esett Hawaii-on

Kőeső esett Hawaii-on
A Kilauea vulkáni területen lévő Halema’uma’u kráterben 2024. december 23-án kezdődött egy pulzáló, azaz kisebb szünetekkel elválasztott kitöréssorozat, aminek szombaton sorrendben már a 41. felvonása volt. A sziget keleti részén egész nap hulltak kisebb-nagyobb, akár néhány centiméteres nagyságot is elérő vulkáni kőzetdarabok, ami miatt utakat is le kellett zárni. Ezek a kőzetdarabkák két, 500 méter magasra felcsapó lávaszökőkútból származtak.
A románok többsége egyesülne Moldovával, a nacionalisták a legnépszerűbbek

A románok többsége egyesülne Moldovával, a nacionalisták a legnépszerűbbek

Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a legnépszerűbb román párt: ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a szavazók 35 százaléka adná a voksát a többi román párt által szélsőségesnek tartott politikai szervezetre - derül ki a CURS közvéleménykutató intézet vasárnap ismertetett felméréséből.
 

Jöhet a még nagyobb Románia? - felháborodott a Mi Hazánk elnöke

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

Folytatódnak a béketárgyalások, északon nyomulnak az orosz katonák - Vasárnapi híreink az ukrán frontról percről percre

A hétvégén véget ért az első háromoldalú béketárgyalás Abu Dzsabiban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közt, a folytatás február 1-jén várható. Oroszország közben a szárazföldön támadásba lendült: Kosztantynivka, Huljajpole térségében heves harcok dúlnak, északon, Harkiv megyében pedig Vovcsanszk térségében indult offenzíva. Az orosz csapásmérő erők továbbra is intenzív támadás alatt tartják az ukrán áramellátó rendszert, Kijevben a fűtésrendszerrel, ivóvízellátással is gondok vannak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
This is an inflection point, says state governor as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

This is an inflection point, says state governor as he urges Trump to remove agents after Minnesota shooting

Alex Pretti, a 37-year-old nurse, was killed by federal immigration officers in Minneapolis on Saturday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 21:13
Az ukrán elnök 100 százalékról beszélt
2026. január 25. 20:59
A magyar katonákat nem hívták Grönlandra, pedig komoly gyakorlatot tartanak
×
×
×
×