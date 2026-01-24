Donald Trump keményen fenyegeti Kanadát

„Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína 'átrakodó kikötőjévé' teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” – írta Trump bejegyzésében, amelyben azon korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Pekingbe, s ezt követően jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával.

A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. A kanadai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig beleegyezett, hogy eltávolítja a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.