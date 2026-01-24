ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat Timót
Donald Trump amerikai elnök az 56. Világgazdasági Fórumnak otthont adó davosi kongresszusi központban 2026. január 21-én, a tanácskozás harmadik napján. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szellemeMTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Donald Trump keményen fenyegeti Kanadát

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szombaton a Truth Social platformon jelentette be, hogy 100 százalékos vámmal sújtaná az Egyesült Államokba érkező kanadai árukat, ha Kanada megállapodást írna alá Kínával.

„Ha Carney kormányzó azt hiszi, hogy Kanadát Kína 'átrakodó kikötőjévé' teszi, ahonnan árukat és termékeket szállít az Egyesült Államokba, akkor nagyon téved” – írta Trump bejegyzésében, amelyben azon korábbi kijelentésére utalva nevezte kormányzónak a kanadai miniszterelnököt, miszerint Kanadának az Egyesült Államok 51. államává kellene válnia.

Mark Carney a közelmúltban látogatott el Pekingbe, s ezt követően jelentette be, hogy országa szorosabbra fűzi az együttműködést Kínával.

A felek konkrét kereskedelmi lépésekről is megállapodtak. A kanadai kormány bejelentette, hogy Ottawa visszavont néhány, a kínai elektromos autókra kivetett vámot, Kína pedig beleegyezett, hogy eltávolítja a kanadai mezőgazdasági termékek, például a repce kereskedelmi korlátait.

