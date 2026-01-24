ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 24. szombat
Különböző nyers húsok egy hentesüzletben.
Nyitókép: Pixabay

Amszterdamban is tilos lesz reklámozni a terméket, amelynek Hollandia a fő exportőre

Infostart / MTI

A hollandiai nagyvárosok közül utolsóként Amszterdam vezetése is úgy döntött, hogy betiltja a húsipari termékek és a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok, mint „"a klímaválsághoz hozzájáruló termékek” kültéri reklámját – tájékoztatott a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál.

A beszámoló szerint Amszterdam tanácsának tagjai csütörtökön szavazták meg a helyi szabályzat megváltoztatását és a tilalom bevezetését, annak ellenére, hogy Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felesős tagja az érvényes reklámszerződések miatt lehetséges jogi következményekre figyelmeztetett.

A május elsejétől érvényes tilalom az utcákon elhelyezett óriásplakátokra, valamint a buszmegállókban és a buszokon kihelyezett reklámfelületekre vonatkozik. Nem érinti a boltoki kirakatait, ahol továbbra is megengedett lesz az érintett termékeket megjelenítő ábrázolás.

Amszterdamban a hústermékek reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát, a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja pedig 4,3 százalékot teszi ki – tájékoztattak.

Hollandiában elsőként Haarlem, majd a Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is hasonló, a repülőutak, a benzines autók és a fosszilis üzemanyagok mellett a húsipari termékek reklámjára vonatkozó tilalmat vezetett be 2024-ben.

Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyag-kibocsátás harmadáért felelős, ezen belül a hús előállítása kétszer annyi emisszióval jár, mint a növényi élelmiszereké.

Az Európai Unióban a jelenleg 82 kilogrammos fejenkénti húsfogyasztást 24 kilóra kellene csökkenteni ahhoz, hogy az EU elérje kitűzött célját és 2050-re karbonsemlegessé váljon.

Hollandia, ahol egy főre számítva 75,8 kilogramm az éves átlagos húsfogyasztás, az EU fő húsexportőre.

