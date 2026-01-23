Sejtik, mi okozta a spanyolországi vasúti katasztrófát vasárnap este

A vasúti balesetek kivizsgálásáért felelős spanyol hatóság, a CIAF pénteken tette közzé előzetes jelentését a Dél-Spanyolországban történt kisiklásról – írja a Reuters híradása nyomán a Portfolio. A dokumentum szerint a pályahibát valószínűleg már a vonat érkezése előtt észlelni lehetett volna.

Az eset Európa történelmének egyik legsúlyosabb vonatszerencsétlensége, 45 ember vesztette életét benne.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a katasztrófa során a Córdobához tartozó Adamuz térségében a magánkézben lévő Iryo konzorcium nagysebességű vonata kisiklott, majd frontálisan összeütközött az állami Renfe vasúttársaság szemből érkező szerelvényével.

A CIAF weboldalán közölt előzetes jelentés leszögezi: a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a sínrepedés még az Iryo vonatának áthaladása előtt keletkezett, és ez vezetett a kisiklást eredményező pályahibához.