Büdös székletgolyók lepték el a híres tengerpartot

Székletgolyókat mosott partra a víz Sydneynél a heves esőzések után. A malabari strandnál és a Botany-öbölben is előkerültek ilyen objektumok, a helyi hatóságok azt ígérik: folyamatosan tisztítják a területet – írja a The Guardian beszámolója nyomán a Telex.

A lap szerint több tucat feketés-szürkés golyó jelent meg a partszakaszokon, amik különösen büdösek, ha szétvágják őket. A Guardian Australia szerint pedig egy óriási zsírdugót azonosítottak a helyi vízművek mélyvízi óceáni csatornájában, ami akkora is lehet, mint négy autóbusz, és ez lehetett a forrása a tavalyi székletgolyó-áradatnak is, ami után szintén le kellett zárni a strandokat.

A helyi hatóság szerint az említett zsírdugó egy hozzáférhetetlen, holt zónában alakulhatott ki az elvezetőcső kezdeténél. Ez a cső nagyjából a partoktól 2-3 kilométeres távolságban vezeti bele a kezelt szennyvizet az óceánba.

A tengerpartot a Beachwatch rendszeresen a Sydney legszennyezettebb strandjai közé sorolja, mivel a malabari szennyvízrendszer egyik fő túlfolyó szelepe közelében található.

A mostani eset forrását még keresik a hatóságok. Egy ausztrál tévécsatorna szerint az állam 10 év alatt 3 milliárd dollárt fordított a malabari szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésére, hogy megakadályozza a zsíros, olajos szennygolyók partra sodródását.