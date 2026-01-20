Ingyenes, nagy sebességű internet lesz minden jegykategóriában az egyik nagy légitársaságnál

Már idén az összes jegykategóriában, a turistaosztályon is elérhető lesz az ingyenes, nagy sebességű internet a Lufthansa-csoporthoz tartozó légitársaságok járatain – írja a hvg.hu.

A Lufthansa a repülőgépeken elérhető leggyorsabb internetszolgáltatást biztosító Starlinkkel kötött partneri együttműködést. A megállapodás értelmében a német légitársasághoz tartozó csoport, azaz a Lufthansa, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss minden repülőjén,

összesen mintegy 850 gépen lesz a SpaceX által biztosított műholdas internet.

A portál kiemeli: számos, nem fapados repülőgépen jelenleg is elérhető internetkapcsolat, a Lufthansa ingyenesen biztosít utasainak korlátozott kapcsolatot üzenetküldésre a különböző applikációkon keresztül. Az ennél gyorsabb internetért azonban szinte minden járaton fizetni kell.

A Lufthansa közölte: az új technológián alapuló, korlátlan fedélzeti internetet az említett társaságok minden utasa ingyenesen használhatja majd, ehhez csak egy Travel ID szükséges, azaz egy ingyenes, néhány perc alatt létrehozható fiók a foglalások, a check-in folyamat vagy a beszállókártyák kezelését is lehetővé tévő légitársasági alkalmazásban.

A mostani bejelentés szerint az első Lufthansa-gépeket 2026 második felében szerelik fel az új technológiával, amely a teljes flottára 2029-re juthat el.