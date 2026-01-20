ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. január 20. kedd
Nyitókép: Lufthansa

Ingyenes, nagy sebességű internet lesz minden jegykategóriában az egyik nagy légitársaságnál

Infostart

Az új technológián alapuló, korlátlan fedélzeti internetet az érintett társaságok minden utasa ingyenesen használhatja majd, ehhez csak egy ingyenes, néhány perc alatt létrehozható fiók szükséges egy alkalmazásban.

Már idén az összes jegykategóriában, a turistaosztályon is elérhető lesz az ingyenes, nagy sebességű internet a Lufthansa-csoporthoz tartozó légitársaságok járatain – írja a hvg.hu.

A Lufthansa a repülőgépeken elérhető leggyorsabb internetszolgáltatást biztosító Starlinkkel kötött partneri együttműködést. A megállapodás értelmében a német légitársasághoz tartozó csoport, azaz a Lufthansa, az Austrian Airlines, a Brussels Airlines, az Eurowings és a Swiss minden repülőjén,

összesen mintegy 850 gépen lesz a SpaceX által biztosított műholdas internet.

A portál kiemeli: számos, nem fapados repülőgépen jelenleg is elérhető internetkapcsolat, a Lufthansa ingyenesen biztosít utasainak korlátozott kapcsolatot üzenetküldésre a különböző applikációkon keresztül. Az ennél gyorsabb internetért azonban szinte minden járaton fizetni kell.

A Lufthansa közölte: az új technológián alapuló, korlátlan fedélzeti internetet az említett társaságok minden utasa ingyenesen használhatja majd, ehhez csak egy Travel ID szükséges, azaz egy ingyenes, néhány perc alatt létrehozható fiók a foglalások, a check-in folyamat vagy a beszállókártyák kezelését is lehetővé tévő légitársasági alkalmazásban.

A mostani bejelentés szerint az első Lufthansa-gépeket 2026 második felében szerelik fel az új technológiával, amely a teljes flottára 2029-re juthat el.

