2026. január 17. szombat Antal, Antónia
Halált oszt a Salzburg-környéki lavina

Infostart / MTI

Öt ember halálát okozta két lavina szombaton Ausztriában, Salzburg közelében – közölték a helyi hegyimentők.

A hógörgeteg sítúrázók két csoportját lepte meg körülbelül 2200 méteres magasságban. Az első lavina egy házaspár hölgytagját sodorta el, akinek később már csak a holttestét tudták kimenteni a hó alól. Másfél órával később egy újabb lavina hét sítúrázót sodort el, és közülük négyen meghaltak, kettőt pedig súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

Gerhard Kremser, a pongaui hegyimentők illetékese közleményében emlékeztetett arra, hogy a térségben már korábban figyelmeztetést adtak ki lavinaveszély miatt. „A mostani tragédiák fájdalmasan tanúsítják, milyen súlyos a lavinahelyzet jelenleg” – tette hozzá.

A hatóságok közlése szerint a térségben további kisebb lavinák is keletkeztek szombaton – nem utolsósorban a téli sportolók tevékenysége miatt -, de azok nem követeltek áldozatokat.

