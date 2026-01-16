Hasít az euró: Ázsiában is van, aki rákapott

Tavaly jelentősen növelték a kínai vállalatok az euró használatát a nemzetközi tranzakciókban. Az euróban bonyolított elszámolások értéke 22,8 százalékkal nőtt 2025-ben, 1,18 billió jüanra emelkedett – írta meg a Portfolio a Bloomberg, illetve a kínai állami devizahivatal adatai alapján.

A növekedés hátterében a Kína és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalom élénkülése áll, bár a geopolitikai feszültségek fokozódtak. A két gazdaság közötti kereskedelem volumene

5,4 százalékot növekedett 2024-hez képest

– olvasható a cikkben. Így elérte a 828,1 milliárd dolláros összeget is.

Peking továbbra is az Unió egyik legfontosabb kereskedelmi partnere maradt. A SAFE adatai szerint ráadásul az euró volt a legdinamikusabban bővülő elszámolási deviza a kínai vállalatok teljes devizabevételét nézve. Az uniós vezetők többször kifejezték, hogy szeretnék, ha az euró egyre nagyobb szerepet töltene be a nemzetközi devizapiacon – írja a Portfolio.

Hozzáteszik, a mostani fejlemények abba az irányba mutatnak, hogy beigazolódik, amitől a kontinensen sokan tartottak. Ahogyan Kína a vámháború közepette új piacokat keres termékeinek, egyre inkább eláraszthatja Európát termékeivel.

Az Európa Unió Tanácsa által közzétett elemzés szerint 2024-ben az euró a nemzetközi monetáris rendszerben a második legfontosabb pénznem volt az amerikai dollár után. Ebben az évben a hivatalos külföldi devizatartalékok körülbelül 20 százalékát adta.

2024-ben az eurozónán kívülre exportált javak 59 százalékát euróban számolták el, a szolgáltatások esetében ez az arány 63,1 százalékos volt. 2025 júniusában az uniós vezetők felkérésére a Tanács, a Bizottság és az Európai Központi Bank részvételével elhatározás született az euró nemzetközi szerepének további megerősítésére – teszik hozzá.